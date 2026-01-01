Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви днес, че е започнало да нанася удари по Иран след иранска атака срещу плаващия под кипърски флаг контейнеровоз "Галакси" в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

От СЕНТКОМ посочиха, че един член на екипажа на кораба е в неизвестност, а плавателният съд не може да продължи плаването си заради пожар на борда и значителни щети, нанесени на машинното отделение.

Изданието "Аксиос" съобщи, че американските удари са насочени срещу цели в района на Ормузкия проток.

Чути са няколко експлозии в иранските градове Бушехр и Асалуйе, съобщи иранската телевизия "Прес Ти Ви", без да дава повече подробности.

Крехкото примирие е нарушено: САЩ удариха над 80 цели в Иран след атаките в Ормузкия проток (ОБЗОР)

Асалуйе е стратегически важен град и пристанище в провинция Бушехр, Южен Иран. Той е сърцето на иранската газова промишленост, тъй като там се намира административният и индустриален център на най-голямото газово находище в света – "Южен Парс". В пристанищния град Бушехр се намира единствената атомна електроцентрала в Иран.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) в момента са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи министерството на отбраната на Емирствата, цитирано от Франс прес.

Властите в Бахрейн, от своя страна, задействаха сирените за въздушна тревога, а журналисти на AФП в Катар чуха експлозии в Доха.

Тези атаки последваха американските удари през нощта срещу Иран, след като иранските сили откриха огън срещу кораб в Ормузкия проток. В Доха журналист от AФП стана свидетел на прехванати снаряди в небето над южната част на града, а всички жители получиха на телефоните си предупреждение от властите с призив да останат на сигурно място.