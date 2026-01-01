Цените на петрола поеха рязко нагоре в азиатската търговия днес на фона на подновяването на военните действия в Близкия изток и отмяната на лиценза, разрешаващ продажбата на ирански петрол, от страна на САЩ, предаде Ройтерс.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 2 на сто до 75,60 долара за барел. Макар котировките да остават много под максимума от 120 д., достигнат по време на войната между САЩ и Иран, поскъпването разтревожи облигационния пазар, повишавайки инфлационните рискове, предвид че шестмесечният конфликт намали световните запаси.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate с доставка през август прибави 2,87 на сто до 72,46 долара за барел.

Американските въоръжени сили заявиха, че са започнали „серия от мощни удари“ срещу Иран, след като вчера три търговски кораба, преминаващи през Ормузкия проток, бяха атакувани, и предупредиха, че Техеран ще понесе „тежки последствия“ за нападенията срещу търговското корабоплаване.

Новата ескалация на напрежението заплашва да подложи на изпитание крехкото примирие, постигнато миналия месец, което позволи отварянето на ключовия морски път след месеци на прекъсване.

Като сигнал за влошаването на ситуацията минстерството на финансите на САЩ оттегли снощи дерогацията, която позволяваше на Иран да продава петрола си.