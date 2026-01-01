Столична община предприема конкретни стъпки за ускоряване на развитието на велосипедната инфраструктура в София чрез по-бързо проектиране, по-качествени решения и по-добра свързаност между съществуващите и бъдещите велотрасета. Това заяви заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев в интервю за Радио София.

По думите му подмяната на ограничителите по велоалеите на бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Георги С. Раковски“ вече е в ход. Старите ограничители са премахнати, тъй като са били силно амортизирани и са създавали риск за безопасността на велосипедистите. Те ще бъдат заменени с нов тип по-високи ограничители със светлоотразителни елементи, които ще възпрепятстват навлизането на автомобили във велоалеите.

По отношение на велотрасето по бул. „Патриарх Евтимий“ Чаушев обясни, че след съдебното решение Столична община е възложила независим одит по пътна безопасност и на неговата основа е изготвен нов проект, който в момента преминава необходимите съгласувателни процедури. Предвижда се двупосочна велоалея от северната страна на булеварда с подобрени връзки към съществуващите и бъдещите трасета по улица “проф. Фритьоф Нансен” и булевардите „Прага“, „Христо Ботев“, „ген. М.Д. Скобелев“ и „Витоша“.

Заместник-кметът подчерта, че Столична община вече предприема мерки за ускоряване на проектирането на велосипедна инфраструктура. В екипа е привлечен експерт с дългогодишен практически опит в планирането и проектирането на велосипедни трасета и се подготвя и рамково споразумение за възлагане на проектиране. Целта е проектите да бъдат изготвяни значително по-бързо и своевременно да преминават към строителство.

До края на годината се очаква да бъде реализирано продължението на велоалеята по бул. „Княз Александър Дондуков“ до ул. „Черковна“ през моста „Чавдар“, паралелно с ремонта на съоръжението. Работи се и по вътрешна велосипедна мрежа в Борисовата градина, както и по проект за ново велотрасе по бул. „Никола Мушанов“.

Виктор Чаушев коментира и контрола върху движението на електрически тротинетки и велосипеди в парковете. По думите му проверките се извършват от органите на МВР съгласно действащото законодателство, като Столична община няма правомощия да налага или отменя санкции. Той изрази мнение, че действащите текстове в Закона за движението по пътищата създават сериозни практически проблеми и следва да бъдат преразгледани, тъй като не може разпоредби в един закон, който регулира движението по пътищата за обществено ползване да се прилагат за контрол и санкциониране в паркове и градини, които не влизат в приложното поле на закона, съгласно чл. 1 от него.

По повод подписания договор за системата за обществено споделени велосипеди „Sofia Bike“ заместник-кметът припомни, че концесионната процедура е приключила след продължил съдебен контрол и Столична община е била длъжна да изпълни влязлото в сила решение. В същото време общината вече работи с концесионера за разширяване на мрежата от станции извън централната градска част.

„Имаме план постепенно да разширяваме обхвата на системата, така че да осигурим по-добра свързаност с кварталите и с основните велосипедни трасета. Ще упражняваме постоянен контрол върху качеството на услугата, за да бъде тя реално полезна за гражданите“, заяви Виктор Чаушев.