Сили на турските противопожарни служби, подпомагани и по въздуха, гасят силен пожар в района на община Каш близо до Анталия, съобщи информационният сайт „Майнет“.
„Горските пожари са кошмарът на лятото“ отбелязва медията и уточнява, че в гасенето на пожара, възникнал вчера по обед, към момента участват 135 огнеборци, чиито усилия са подпомагани от 6 хеликоптера, 3 самолета, 14 пожарни коли, 5 водоноски и две линейки.
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı.— gdh (@gundemedairhs) July 28, 2026
— Yangına 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile karadan ve havadan müdahale ediliyor. pic.twitter.com/g8zeDT21S3
Изданието отбелязва, че огънят до голяма степен вече е овладян, но усилията за гасене продължават без прекъсване.
Турция е сред държавите в Средиземноморския регион, които всяко лято са изправени пред сериозен риск от горски пожари. Високите температури, продължителните засушавания и силните ветрове често създават условия за бързо разпространение на огъня, особено по Егейското и Средиземноморското крайбрежие.
През последните години страната преживя едни от най-тежките горски пожари в своята история, като бяха унищожени хиляди хектари гори, евакуирани бяха населени места и туристически райони, а в гасенето редовно се включват самолети, хеликоптери и стотици пожарникари.
Турските власти ежегодно засилват противопожарните мерки през летния сезон, когато рискът от възникване на пожари е най-висок.