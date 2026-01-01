Сили на турските противопожарни служби, подпомагани и по въздуха, гасят силен пожар в района на община Каш близо до Анталия, съобщи информационният сайт „Майнет“.

„Горските пожари са кошмарът на лятото“ отбелязва медията и уточнява, че в гасенето на пожара, възникнал вчера по обед, към момента участват 135 огнеборци, чиито усилия са подпомагани от 6 хеликоптера, 3 самолета, 14 пожарни коли, 5 водоноски и две линейки.

Изданието отбелязва, че огънят до голяма степен вече е овладян, но усилията за гасене продължават без прекъсване.

Турция е сред държавите в Средиземноморския регион, които всяко лято са изправени пред сериозен риск от горски пожари. Високите температури, продължителните засушавания и силните ветрове често създават условия за бързо разпространение на огъня, особено по Егейското и Средиземноморското крайбрежие.

През последните години страната преживя едни от най-тежките горски пожари в своята история, като бяха унищожени хиляди хектари гори, евакуирани бяха населени места и туристически райони, а в гасенето редовно се включват самолети, хеликоптери и стотици пожарникари.

Турските власти ежегодно засилват противопожарните мерки през летния сезон, когато рискът от възникване на пожари е най-висок.