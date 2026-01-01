Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните лица нараства до 24,81 евро от 1 август тази година, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП). Промяната касае лицата, които не получават обезщетение за безработица, респективно не се осигуряват от държавата и тези, които не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

От приходната агенция уточняват, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е 550,66 евро, от 1 август става 620,20 евро. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8 на сто върху не по-малко от 310,10 евро. Максималният месечен осигурителен доход от 1 август също се променя и става 2300 евро.

Промените в осигурителните доходи са в резултат на приетия през миналата седмица от Народното събрание Закон за държавния бюджет за 2026 година, припомня БТА.

Срокът за внасяне на здравноосигурителните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, посочват от НАП. Така например здравноосигурителната вноска за август 2026 г. трябва да се внесе най-късно до 25 септември 2026 г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец №7, припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офиса на приходната, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите без данни за здравно осигуряване, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП .

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 (на цена, съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден, се посочва в съобщението.