Публикувани са годишните доклади за 2025 г. на Държавна агенция „Разузнаване“ и Служба „Военно разузнаване“, показва справка на сайта на Министерския съвет.

Русия остава основната външна потенциална заплаха за сигурността на България и европейските държави – членки на НАТО и ЕС, през 2025 г., а интензитетът на хибридните и киберзаплахите, включително разпространението на дезинформация, значително е нараснал. Това се посочва в доклада за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) през 2025 г.

Докладът на ДАР

Сред основните направления, върху които е била фокусирана оперативно-разузнавателната работа на ДАР през 2025 г., са били военната агресия на Русия в Украйна и отражението ѝ върху Черноморския и Кавказкия регион, кризисните процеси в Близкия изток, политиките на държавите от Балканите към България, проблемите на Западните Балкани, нелегалната миграция, наркотрафикът, тероризмът, организираната престъпност, хибридните операции, киберзаплахите, икономическата и енергийната сигурност. В доклада се посочва, че глобалната среда за сигурност през 2025 г. се е характеризирала с продължаващо геополитическо съперничество и нестабилност, породени от войната в Украйна, конфликтите в Близкия изток, напрежението в различни региони, засилването на хибридните действия и рисковете за икономическата и енергийната сигурност.

„На фона на задълбочаващата се геополитическа несигурност през 2025 г. в резултат на периодично ескалиращи конфликти в различни точки по света основна и най-значима външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България и европейските страни - членки на НАТО и ЕС, остана Русия“, пише в документа.

От ДАР отчитат, че през 2025 г. се е наблюдавало допълнително ускоряване на темповете на руската окупация в Украйна, разширяване на руската офанзива в още една украинска област, както и значително ескалиране на ударите по украинската енергийна система, транспортната и военната инфраструктура. Рисковете и заплахите за сигурността на корабоплаването и екосистемите в Черно море са запазили постоянно високо ниво, като Москва е интензифицирала ударите си по ключови обекти по украинското Черноморско крайбрежие, териториалните води и в района на устието на река Дунав.

Според оценката на ДАР процесът по търсене на възможности за урегулиране на конфликта в Украйна не е довел до промяна в позициите на Москва и Киев. Кремъл е останал незаинтересован от временно прекратяване на бойните действия до постигане на по-голяма част от заявените цели, а руските хибридни действия са били насочени и към представянето на ЕС като пречка за евентуално споразумение за край на войната.

Наред с военната компонента основен риск за ЕС и НАТО остава дейността на руските специални служби, насочена към създаване на разделение и напрежение в съюзите чрез агентурно-оперативна работа, киберзаплахи и пропагандни кампании, се посочва още в доклада.

През 2025 г. са се увеличили и хибридните и киберзаплахите, като държавни и недържавни субекти са използвали по-сложни инструменти за дестабилизиране на държавното управление, компрометиране на критична инфраструктура и манипулиране на общественото мнение, се посочва в доклада.

В доклада си ДАР отчита, че през 2025 г. рискове за сигурността са произтичали и от развитието на процесите в Близкия изток, Азиатско-тихоокеанския регион, Западните Балкани, както и от тероризма, организираната престъпност, наркотрафика и нелегалната миграция. Агенцията допълва, че конфликтите и нарастващото геополитическо противопоставяне са увеличили несигурността за глобалната икономика и са довели до колебания на цените на енергийните ресурси. В същото време опитите за незаконно навлизане на територията на България са намалели с малко над 70% спрямо 2024 г.

Приоритите според ДАР

През 2025 г. основен приоритет в оперативната работа на ДАР е било придобиването на своевременна и достоверна разузнавателна информация за държави и процеси, които създават рискове за сигурността и интересите на България и партньорите ѝ от ЕС и НАТО. Агенцията е предприела действия за разширяване на агентурния си апарат, подобряване на работата с оперативните източници и увеличаване на разузнавателния си капацитет. Разширено е било и взаимодействието с българските и чуждестранните партньорски служби по теми като тероризъм, организирана престъпност, наркотрафик и нелегална миграция.

Информационно-аналитичната дейност на ДАР е била насочена към подготовката на материали за държавното ръководство и институциите по въпроси, свързани с Русия, Украйна, Близкия изток, хибридните и киберзаплахите, икономическата и енергийната сигурност. По линия на международното сътрудничество Агенцията е поддържала отношенията си със стратегически партньори от ЕС и НАТО и е участвала в многостранни формати. В доклада се посочва и ролята на ДАР при освобождаването през януари 2025 г. на пленените моряци от кораба „Галакси Лийдър“, като е отчетено взаимодействието с партньорите от Оман.

Доклад на Военното разузнаване

През 2025 г. процесите в глобалната среда на сигурност се доминираха от затвърждаващата се тенденция към налагането на силовите и конкретно военните инструменти при разрешаване на спорове между водещите държави и отстояване на техните национални интереси. Това е посочено в годишния доклад за дейността на Служба "Военно разузнаване".

Произтичащата от тези тенденции ускорена надпревара във въоръжаването задълбочи съществуващите и генерира нови рискове и заплахи от военна ескалация, пише още в доклада.

Според документа войната в Украйна продължава да представлява дестабилизиращ регионалната и международната сигурност фактор. В резултат на международните санкции проблемите в руската икономика се задълбочиха и тя навлезе в състояние на рецесия. Във външен план Москва разчиташе на различни инструменти (дипломатически, военни, икономически, енергийни) и хибридни операции за генериране на влияние в Африка и Азия и за създаване на напрежение в евроатлантическата общност. Загуби позиции в Централна Азия, Южна Америка и Близкия изток, пише в доклада.

Всестранната международна подкрепа за Украйна се запазва като стратегически важен фактор с критично значение за поддържането на отбранителния потенциал на страната. Единството и решимостта на украинското общество са поставени пред сериозно изпитание. Трудностите при провеждането на мобилизацията, критичното състояние на енергийната система и значителното влошаване на хуманитарната обстановка провокират недоволство и спадащ съпротивителен потенциал, посочват в доклада си от военното ни разузнаване. От Службата отбелязват, че продължават разкритията на антикорупционните органи и скандалите с участие на висши държавни служители в злоупотреба с държавни средства.

Западни Балкани

По отношение на Западните Балкани от военното ни разузнаване отбелязват, че обстановката през миналата година е била относително стабилна, въпреки че в част от страните вътрешнополитическата ситуация е била усложнена от продължаващи граждански и политически протести срещу държавното управление.

Част от страните отчитаха напредък в хода на преговорите за членство в ЕС, но други не изпълняваха поети ангажименти пред Брюксел, като търсеха начин да променят договореното, включително търсейки международна подкрепа за тези усилия. Във връзка с това нарасна интензитетът на антибългарската реторика, както и усилията за асимилиране и за допълнително фрагментиране на българските малцинства и общности в региона. Продължиха също активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитиране на България на международно и регионално ниво, пише още в доклада.

Кибероперации

Според доклада се запазва отчетената негативна тенденция към нарастване на заплахите от хибриден характер, които се характеризират с все по-интензивното използване на иновативни технологии, включително генерирано чрез изкуствен интелект съдържание.

Разширяват се целите и обхватът на офанзивните кибероперации срещу критични системи в държави членки на НАТО и ЕС, включително и България, а зловредните самостоятелни и държавно-подпомагани киберформации прилагат нови подходи и инструменти за тяхното реализиране. Значително нарасна и рискът от диверсии и саботажи срещу елементи от критичната инфраструктура, пише още в доклада.