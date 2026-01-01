Софийската градска прокуратура ръководи и наблюдава разследване по данни, че на 27 юли 2026 г. в къща в Банкя 56-годишният бизнесмен Владимир Янков е бил предумишлено умъртвен. Досъдебното производство е образувано по неотложност след извършен оглед на местопроизшествието, а разследването се води от СДВР под ръководството и надзора на прокуратурата, съобщиха от СГП.

От държавното обвинение добавиха, че към момента активно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на всички обстоятелства по случая.

Откриха бизнесмен мъртъв в дома му след пожар

Междувременно данните от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ показват, че пожарът в къщата на Янков в Банкя е бил причинен умишлено, съобщи БТА.

По неофициална информация разследващите работят по версията, че убийството е извършено в дома на бизнесмена, а последвалият пожар е бил запален с цел да бъдат заличени следите от престъплението. Разследващите вече са прегледали записи от охранителни камери, съобщава NOVA.

Сигналът за пожара е подаден в 04:14 часа на 27 юли в Оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Огънят е избухнал в къща на ул. „Москва“ №35 в Банкя. При потушаването му пожарникарите открили в една от стаите обгорялото тяло на 56-годишния мъж.

По информация до момента Владимир Янков се е занимавал с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Не са известни данни той да е бил замесен в скандали или да е имал проблеми с органите на реда.

Предстои извършването на аутопсия, а огледите на местопроизшествието продължават.