Ветеринарният лекар Тома Щилиянов и стажантът по дентална медицина Стефан Сотиров ще разкажат за някои от най-странните животни на Земята и къде да ги намерим. Събитието „Най-странните животни на Земята“ ще се проведе днес от 19:00 ч. в столичното кино „Кабана“, съобщават от Националния природонаучен музей при БАН.

По думите на екипа посетителите ще надникнат в света на невероятни адаптации, необичайни форми на тялото, уникални стратегии за оцеляване и поведения, които поставят под въпрос представите ни за това какво е възможно в природата.

По време на срещата посетителите ще се запознаят с удивителни адаптации, необичайни форми на тялото, уникални стратегии за оцеляване и поведения, които показват разнообразието на животинския свят. Лекторите ще потърсят отговор на въпросите защо някои видове изглеждат така, сякаш са плод на фантазия, как еволюцията достига до подобни решения и какво разкриват тези организми за естествения подбор и границите на биологичното разнообразие, посочват още организаторите.

Според екипа събитието ще представи любопитни истории и впечатляващи примери от природата, които ще предложат нов поглед към еволюцията и нейните механизми.