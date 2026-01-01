Московска област бе атакувана през изминалата нощ с повече от 390 дрона, които са нанесли щети на жилищни сгради, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, цитиран от Франс прес.
Атаката с дронове беше предприета преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, отбелязва АФП.
"Повече от 390 дрона се бяха насочили към Московска област, като по-голямата част от тях бяха свалени, преди да стигнат до столицата", написа в Телеграм кметът Собянин, като уточни, че "81 вражески дрона са били унищожени, докато са се приближавали към Москва".
This morning, Ukrainian drones have been spotted in the Moscow region. In Chekhov, the “Gidrostalkonstruktsiya” factory caught fire. In Podolsk, warehouse facilities reportedly caught fire. In Kaledino, a Wildberries warehouse is likely on fire. Meanwhile, Moscow Mayor Sobyanin… pic.twitter.com/3zbSs6JSSO— Фрагкакіс Нікос (@Redmi187676) July 28, 2026
Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи по-рано за удари по жилищна сграда и къщи в град Чехов край Москва, без да уточни дали има жертви или пострадали.
Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили няколко десетки дрона на други места в региона, включително в Подолск, Домодедово и Коломна, каза още Воробьов.