Двама мъже са пострадали при сбиване в село Осиковска Лакавица, съобщиха от ОДМВР – София.

Сигналът е подаден около 21:10 часа снощи в Районното управление в Правец. Пристигналите на място полицейски служители установили двама ранени. Единият е настанен в болница с прободно-проникваща рана в корема, а другият е с прободна рана в лумбалната област и е оставен под лекарско наблюдение.

Извършителят – криминално проявен мъж от село Джурово, е задържан за срок до 24 часа.

Оръжието, с което е извършено престъплението, е открито и иззето. По случая е образувано досъдебно производство.