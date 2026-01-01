Задържаха мъж, пребил съпругата си в Търговище, съобщиха от полицията.
В РУ-Търговище за срок до 24 часа е задържан мъж, нарушил заповед за незабавна защита, издадена по Закона за борба срещу домашното насилие.
На 27 юли около 22:24 ч пред входа на жилищен блок в квартал „Запад“ на гр. Търговище е установен 27-годишен мъж от същия град, който е нарушил заповед на Районен съд-Търговище, с която му се забранява да осъществява контакт под каквато и да е форма с 27-годишна жена.
Задържан е в РУ-Търговище. По случая е започнато разследване.