Задържаха мъж, пребил съпругата си в Търговище, съобщиха от полицията.

В РУ-Търговище за срок до 24 часа е задържан мъж, нарушил заповед за незабавна защита, издадена по Закона за борба срещу домашното насилие.

На 27 юли около 22:24 ч пред входа на жилищен блок в квартал „Запад“ на гр. Търговище е установен 27-годишен мъж от същия град, който е нарушил заповед на Районен съд-Търговище, с която му се забранява да осъществява контакт под каквато и да е форма с 27-годишна жена.

Задържан е в РУ-Търговище. По случая е започнато разследване.