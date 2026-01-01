Министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие, съобщиха от двете институции.

Целта е цялостна реформа в Закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена докрай, отбелязват от Министерството на правосъдието.

В съобщението се посочва, че е необходим комплексен подход към детското правосъдие – реформа, която ще обхваща развитието на детето, когато е в контакт или конфликт със закона: от превенцията и ранната интервенция, през работата на полицията, разследващите органи и съда, до изпълнението на мерките и последващата подкрепа за реинтеграция.

Реформата следва да осигури реално, а не формално междуинституционално взаимодействие. Акцентът ще бъде поставен върху ранното установяване на рисковите фактори и навременната интервенция.

Предстои сформиране на съвместна работна група с участието на всички компетентни и заинтересовани страни и институции. Тя ще разгледа проблематиката в цялост - от ранното установяване на децата в риск до подходящата реакция спрямо децата в конфликт със закона. Работната група ще включва експерти от Министерството на правосъдието, МВР, всички ангажирани министерства и институции, както и неправителствения сектор. Целта е да се изработи концептуална рамка за законодателството.

В съобщението се посочва, че реформата ще обхваща развитието на детето, когато е в контакт или конфликт със закона: от превенцията и ранната интервенция, през работата на полицията, разследващите органи и съда, до изпълнението на мерките и последващата подкрепа за реинтеграция.

С приоритетно значение за министерството ще бъде въпросът по какъв начин да се въздейства занапред, така че установените дефицити да бъдат преодолени в дълбочина и системата да гарантира индивидуална оценка на потребностите на детето и индивидуален подход към всяко дете чрез своевременна психологическа и социално- емоционална подкрепа, мултидисциплинарен подход и ефективно взаимодействие между институциите.

Бъдещата уредба следва да осигури ясна и съвременна нормативна рамка, която да отчита различното правно положение на малолетните и непълнолетните и да разграничава необходимостта от закрила и подкрепа на детето от държавната реакция при извършено противоправно деяние, без между отделните системи да се създават празноти или прекъсване на институционалната работа по конкретния случай, отбелязват от правосъдното министерство.

Интензитетът на всяка предприемана мярка следва да отчита възрастта и степента на зрелост на детето, характера и тежестта на проявата, риска от повторно противоправно поведение, семейната и социалната среда и необходимостта от психологическа, социална, образователна или друга специализирана подкрепа.

Търси се реална възможност за преодоляване на причините за противоправното поведение и за реинтеграция, както и гарантирани ясни процесуални правила и ефективен съдебен контрол, особено когато прилаганите мерки водят до съществено ограничаване на права или до отделяне на детето от неговата обичайна среда.

От пресофиса на омбудсмана посочват, че особен акцент ще бъде поставен върху превенцията и ранната интервенция, така че подкрепата за детето и семейството да започва още при първите признаци на риск и да се предотвратява задълбочаването на проблемите и последващото попадане на детето в системата на наказателното правосъдие.

В рамките на работата по закона ще бъде обсъдена и необходимостта от специализирани съдебни състави за деца, въвеждането на специализирани стандарти и ранна правна помощ, както и на процедури, които гарантират правото на детето да бъде чуто и защитено.

Сред основните направления на реформата ще бъде и преустановяването на настаняването на деца в институции от затворен тип. На тяхно място се предвижда развитието на нови, съвременни социални услуги в общността – възпитателни, психо-социални и защитни, както и механизми за подкрепа на семействата. Целта е да бъде изградена интегрирана система, която да осигурява индивидуална подкрепа, социално включване и реинтеграция на децата в конфликт със закона, отбелязват от институцията на обществения защитник.