Производители на праскови от Сливенско ще протестират на 24 август заради ниските изкупни цени и затруднената реализация на продукцията.

Това съобщиха представители на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“-Сливен по време на срещи с кмета на Сливен и областния управител. Мирният протест ще започне в 7:00 часа на пазара в квартал „Речица“.

Областният управител Михаил Кашеров и кметът на Сливен Стефан Радев са заявили, че ще подкрепят производителите и ще присъстват на протеста. За 11:00 часа производителите са отправили покана за среща на стоковата борса към депутатите от Сливенския район, като ги призовават да присъстват и да окажат публична подкрепа на исканията им.

Производители на праскови чакат с часове да предадат продукцията си в Сливен

Представителите на камарата посочиха, че тази година производителите са изправени пред сериозни затруднения заради голямата реколта и ниските цени, на които могат да реализират продукцията си.

По думите им в някои случаи изкупните цени не покриват производствените разходи. Проблемите с реализацията на прасковите се задълбочават и заради недостатъчния капацитет на преработвателните предприятия.

В началото на август производители чакаха с часове пред преработвателен завод в Сливен, като част от тях са престояли до 15 часа. Председателят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ – Сливен Коста Петров тогава посочи, че големи количества набрани праскови остават в камиони и ремаркета и се развалят. По данни, представени от Петров, компотните праскови се изкупуват на цени между 30 и 37 евроцента за килограм, а прасковите за сок - около 15 евроцента за килограм.

При десертните праскови цените от производител са между 50 и 90 евроцента за килограм, но търсенето по борсите и тържищата е слабо. „Предлагането е голямо, но нямаме готовност за износ. Липсват сортиращи и пакетиращи линии, както и достатъчно хладилни бази“, каза Петров в началото на август.

Представителите на камарата настояват за по-активна държавна политика в сектора, която да подпомогне производителите не само при отглеждането на продукцията, но и при нейната реализация. Според тях е необходимо да се създадат условия за по-добра организация на производството, съхранението, сортирането и износа.

Необходимостта от последователна държавна политика за овощарството беше поставена и по време на празника „Златна праскова“ в село Гавраилово. Председателят на камарата Коста Петров заяви, че липсва последователна държавна политика за сектора и посочи опасността при продължаване на проблемите производители да се откажат от овощарството.

През юли овощари от Сливенско също настояха за държавна стратегия за развитието на сектора, намиране на нови пазари и по-добра организация на производството. Тогава те посочиха, че реколтата от череши, кайсии и праскови е почти два пъти по-голяма от миналогодишната, но продукцията се продава на цени, които не покриват производствените разходи.

Предстоящият протест е поредното настояване на производителите за конкретни мерки за сектора и за намаляване на риска част от произведената в България плодова продукция да остане нереализирана.