Опашки от автомобили на производители на праскови се извиват в двора и извън територията на завод в Сливен, като част от стопаните чакат с часове, за да предадат продукцията си. Някои от тях са престояли до 15:00 часа. Това каза председателят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Коста Петров.

Според него забавянето при приемането на продукцията се дължи на недобро планиране и недостатъчна подготовка от страна на предприятието. По думите му днес и утре заводът няма да работи, а междувременно големи количества набрани праскови остават в камиони и ремаркета.

„Реколтата е прибрана, докарана е, но стои пред фабриката, разваля се и се изхвърля. Има хора, които са набрали по пет-шест тона. Най-обидното е, че си го произвел, докарал си го и знаеш, че няма кой да го приеме“, коментира Петров.

Той посочи, че тазгодишната реколта е изобилна, като в момента се прибира сортът „Катерини“. Единствената друга възможност за реализация на компотна праскова е предприятие в Петрич, което според него е икономически неизгодно за производителите заради транспортните разходи.

По думите му компотните праскови се изкупуват на цени между 30 и 37 евроцента за килограм, а прасковите за сок - по около 15 евроцента за килограм. При десертните праскови цените от производител варират между 50 и 90 евроцента за килограм, но търсенето по борсите и тържищата е слабо и реализацията също е затруднена.

„Предлагането е голямо, но нямаме готовност за износ. Липсват сортиращи и пакетиращи линии, както и достатъчно хладилни бази“, каза още Петров.

Според него подобни затруднения се очакват и при реализацията на реколтата от сливи, като има опасност част от продукцията също да бъде изхвърлена. По думите му секторът има нужда от последователна държавна политика за подпомагане на производителите и пазарната реализация на плодовете.