Най-възрастният човек в света - британката Етел Катъръм, навърши 117 години. Родена на 21 август 1909 г., тя отбелязва рождения си ден със семейството и приятелите си в дома за възрастни хора в Лайтуотър, графство Съри.
„Благодаря за всички мили пожелания за рождения ми ден. Дори на 117 години през тази година преживях много неща за първи път - от това да погаля лама до това да държа краля за ръка“, заяви Катъръм.
Happy birthday to the incredible Ethel Caterham, who turns 117 today! 🥳— Guinness World Records (@GWR) August 21, 2026
As well as being the world's oldest person, she is the first Briton on record to reach the age of 117 years old.https://t.co/4jErNYFpNT
През септември миналата година тя се срещна с крал Чарлз III. По време на разговора им си спомни за церемонията през 1969 г., когато тогава 21-годишният Чарлз официално беше провъзгласен за принц на Уелс.
„Всички момичета бяха влюбени във вас и искаха да се омъжат за вас“, пошегува се тя пред монарха.
От раждането на Катъръм на британския престол са се сменили шестима монарси. Тя се появява на бял свят пет години преди началото на Първата световна война и е последният жив човек, роден като поданик на крал Едуард VII, починал през 1910 г.
Ethel Caterham, the oldest person currently alive turns 117 today!— internet hall of fame (@InternetH0F) August 21, 2026
Born in August 21, 1909 in England, she's been through everything imaginable!
Go Ethel!!! 🎁 pic.twitter.com/zBWmpHQ5db
Британката беше призната за най-възрастния жив човек в света през април 2025 г. след смъртта на бразилската монахиня Ина Канабаро Лукас на 116-годишна възраст, пише „Евронюз”.
Катъръм обяснява дълголетието си с три прости принципа - да избягва споровете, да изслушва другите и да прави това, което ѝ харесва.
117 years of life, history, and unforgettable memories. ❤️— Anime Feels (@animefeelsx_) August 21, 2026
Ethel Caterham, the world’s oldest living person, celebrates her 117th birthday today. Born in 1909, she has lived through more than a century of incredible change and witnessed generations come and go.
Her remarkable… pic.twitter.com/cFZpLb7Z9W
Тя е и сред най-възрастните хора, преболедували Ковид-19. Заразява се през 2020 г., когато е на 110 години, и се възстановява.
През 1931 г. Катъръм се запознава с бъдещия си съпруг Норман, подполковник от британската армия. Двамата по-късно живеят в Хонконг, където тя създава детска градина. Имат две дъщери, които умират преди нея. Съпругът ѝ почива през 1976 г. Дълголетието присъства и в семейството ѝ - една от сестрите ѝ, Гладис, достига 104-годишна възраст.
Рекордът за най-дълъг потвърден човешки живот остава на французойката Жана Калман, която умира през 1997 г. на 122 години и 164 дни.