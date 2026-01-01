Най-възрастният човек в света - британката Етел Катъръм, навърши 117 години. Родена на 21 август 1909 г., тя отбелязва рождения си ден със семейството и приятелите си в дома за възрастни хора в Лайтуотър, графство Съри.

„Благодаря за всички мили пожелания за рождения ми ден. Дори на 117 години през тази година преживях много неща за първи път - от това да погаля лама до това да държа краля за ръка“, заяви Катъръм.

През септември миналата година тя се срещна с крал Чарлз III. По време на разговора им си спомни за церемонията през 1969 г., когато тогава 21-годишният Чарлз официално беше провъзгласен за принц на Уелс.

„Всички момичета бяха влюбени във вас и искаха да се омъжат за вас“, пошегува се тя пред монарха.

От раждането на Катъръм на британския престол са се сменили шестима монарси. Тя се появява на бял свят пет години преди началото на Първата световна война и е последният жив човек, роден като поданик на крал Едуард VII, починал през 1910 г.

Британката беше призната за най-възрастния жив човек в света през април 2025 г. след смъртта на бразилската монахиня Ина Канабаро Лукас на 116-годишна възраст, пише „Евронюз”.

Катъръм обяснява дълголетието си с три прости принципа - да избягва споровете, да изслушва другите и да прави това, което ѝ харесва.

Тя е и сред най-възрастните хора, преболедували Ковид-19. Заразява се през 2020 г., когато е на 110 години, и се възстановява.

През 1931 г. Катъръм се запознава с бъдещия си съпруг Норман, подполковник от британската армия. Двамата по-късно живеят в Хонконг, където тя създава детска градина. Имат две дъщери, които умират преди нея. Съпругът ѝ почива през 1976 г. Дълголетието присъства и в семейството ѝ - една от сестрите ѝ, Гладис, достига 104-годишна възраст.

Рекордът за най-дълъг потвърден човешки живот остава на французойката Жана Калман, която умира през 1997 г. на 122 години и 164 дни.