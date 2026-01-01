Земетресение с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в сеизмичния район Вранча в Румъния. По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН трусът е станал в 08:36 часа българско време.

Земетресение с магнитуд 4 разлюля Източна Румъния

Епицентърът се намира на 45,9 километра северозападно от град Бузъу и на около 401 километра от София. Земетресението е регистрирано на координати 45,49° северна ширина и 26,5° източна дължина.

Към момента няма информация земетресението да е било усетено на територията на България.