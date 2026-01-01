Регионалните библиотеки ще получат повече пари през 2027 г. Това предвиждат стандартите за делегираните от държавата дейности, които правителството прие днес.

Стандартът за регионалните библиотеки се изравнява с този на регионалните музеи и художествени галерии. Предвидено е и повече служители в регионалните музеи да се финансират от държавата заради създадените центрове за дигитализация по Плана за възстановяване и устойчивост. Още 20 общински музея и галерии ще се финансират като делегирана от държавата дейност.

Стандартите определят колко пари държавата дава на общините за дейностите, които общините изпълняват от нейно име. Това са общинската администрация, защитата при бедствия и извънредни ситуации, образованието, социалните услуги, здравеопазването, културата и някои икономически дейности.

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В стандартите е заложено увеличението на минималната работна заплата, която от 1 януари 2027 г. става 660 евро. Заплатите се увеличават с 5%, а за учителите и останалия педагогически персонал със 7,5%. Отчетена е и промяната в разпределението на осигуровките между работодателя и служителя при държавните служители от началото на годината.

Въз основа на стандартите са изчислени и парите, които общините ще получат от централния бюджет. Те са включени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2027–2029 г.

Стандартите са разработени с отговорните министри и са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.