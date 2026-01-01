Катастрофа между тежкотоварен автомобил и лека кола се е случила в София, на бул. "Никола Петков" около 11:30 часа, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

При инцидента има пострадала пътничка, която е откарана за преглед в болнично заведение.

Все още се изясняват обстоятелствата около катастрофата.

Моторист пострада при катастрофа на Симеоновско шосе в София

Двама са загинали, а 19 са ранени при 14 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на своята интернет страница.

В София са настъпили две тежки и 17 леки катастрофи, при които има двама пострадали.

Заради катастрофа е затруднено движението по „Цариградско шосе“, има пострадали

От началото на месеца регистрираните пътни инциденти са 235, при които има 29 загинали и 346 ранени. От началото на годината произшествията са 6012, при които загиналите са 444, а ранените – 7499.

При сравнение с реалните данни за същия период на 2025 г. загиналите са с 53 повече през 2026 г.