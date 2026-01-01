Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 година.

Предвидени са 5 683 586,8 хил. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 63 5 265,9 хил. евро, от които 3 45 8 462,3 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 176 803,6 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване.

Общо разходите за 2027 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 5 683 586,8 хил. евро.

Приходите и разходите по законопроекта са с 426 909,6 хил. евро повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. или 8,1 % ръст.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 411 223,9 хил. евро, което представлява увеличение с 478 121,1 хил. евро спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. или 9,7 % ръст.

През 2027 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер 32 742,8 хил. евро за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 година е съставен в съответствие с параметрите и допусканията, при които е разработена общата рамка на Бюджет 2027. Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2027 г. предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно.

Заложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2027 г. създават стабилна финансова рамка за функциониране на системата на здравното осигуряване.