Монументален стенопис, вдъхновен от обичая Сурва и местната сурвакарска традиция, създаде стрийт арт художникът Станислав Трифонов-Насимо в центъра на Перник.
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"Творбата, озаглавена „GHOSTBUSTERS“ („Ловци на духове“), обхваща две стени на шестетажната сграда на хотел „Струма“, откъдето е дошла и поканата за реализирането на проекта", разказа авторът.
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Композицията е с общ размер приблизително 18 на 15 метра и представя традиционните маскарадни обичаи в съвременна градска среда.
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