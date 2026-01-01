„Демократична България“ (ДБ) внася искане да бъдат изслушани представители на ДАНС, МВР, ГД „Изпълнение на наказанията“ и ръководителя на болницата към затвора относно помилвания от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен като „Петрички Ескобар“, съобщава пресцентърът на коалицията.

“Внасяме искане за изслушване на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, ДАНС, МВР и ръководителя на болницата към затвора по случая с помилването на "Петричкия Ескобар". Днес излезе видео от месец преди помилването, на което той здрав и прав се бие с четирима човека (вероятно в болницата към затвора). Паралелно с това има слухове за заплахи от негова страна към лекари и техни близки с цел получаване на определени медицински експертизи”, заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов, цитиран в прессъобщението.

В допълнение към това съпредседателят на партията Ивайло Мирчев пита доколко адекватна е преценката на Илияна Йотова „при помилване на престъпници – наркоразпространители. Упражняван ли е натиск върху нея да вземе подобно решение, след като видимо човекът е в перфектно здраве. Колко други подобни случаи на помилвани престъпници има по фалшиви здравословни причини. За да се ползва с такъв чадър - бил ли е петричкият Ескобар сътрудник на службите“.

На 11 септември на брифинг в парламента от “Да, България” обявиха, че ще поискат от президента и прокуратурата документите, въз основа на които е помилван Огнян Атанасов.

Защо Илияна Йотова е помилвала наркодилър десет години преди да му изтече присъдата, попитаха тогава и от „Продължаваме промяната“ и поискаха от президента Илияна Йотова подробна информация и документи за решението ѝ от 5 декември 2022 г. да помилва Огнян Атанасов.

Повод за искането е разпространен видеозапис, за който от партията твърдят, че показва Атанасов да участва в сбиване между затворници в болницата към затвора на 16 ноември 2022 г. – три седмици преди помилването му.

От „Продължаваме Промяната“ посочват, че видеото поставя въпроси за съответствието между реалното състояние на Атанасов и медицинските заключения, въз основа на които е взето решението за помилването. Те припомнят и изказване на Йотова, според което медицинската експертиза е показвала, че Атанасов „не би трябвало да може да стане от инвалидната количка“.

Народните представители от партията са отправили искането си до Йотова по реда на чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Те настояват да получат информация кога е подадена молбата за помилване, кога е разгледана от Комисията по помилването, как е гласувала комисията и кой е бил докладчик по случая.

Депутатите искат да разберат и какви медицински документи и експертни становища са били използвани при вземането на решението, както и дали преди помилването са били изискани данни от затвора и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за поведението на Атанасов.

Сред поставените въпроси е дали Комисията по помилването и тогавашният вицепрезидент Йотова са били информирани за инцидента от 16 ноември 2022 г. и дали тази информация е била обсъдена преди издаването на указа. От „Продължаваме Промяната“ питат още дали са били изискани актуални медицински заключения и дали е правена проверка за евентуално противоречие между медицинските данни и реалното състояние и поведение на Атанасов.

Партията настоява да получи информация и за евентуални становища на социални работници, медицински лица и други служители, работили с Атанасов, както и за оценка на поведението му и риска от извършване на ново престъпление.

От „Продължаваме Промяната“ питат и какви действия са предприети след появата на видеозаписа и публичните въпроси около медицинската експертиза. Те искат да знаят дали е проверена автентичността на записа и самоличността на участника и дали са били сезирани прокуратурата, Министерството на правосъдието, ГДИН или компетентни медицински органи.

От партията припомнят, че по-рано са поискали пълната преписка по случая с помилването, включително информация, която би могла да бъде предоставена по реда на Закона за защита на класифицираната информация. Според „Продължаваме Промяната“ президентската администрация е отказала достъп до документите с мотив, че съдържат лични данни. От партията определят като проблем и факта, че искането им е било разгледано по реда на Закона за достъп до обществена информация, а не съгласно чл. 139 от парламентарния правилник.

„Продължаваме Промяната“ настоява отговорите да бъдат придружени от конкретни документи, включително дати, номера, доклади, становища и протоколи. От партията заявяват още, че след последните разкрития Йотова трябва да се оттегли от президентската кампания.