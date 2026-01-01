С ритуал по издигане на националното знаме на България и на знамената на града и на Европейския съюз завърши тържественото отбелязване на празника на Стара Загора - 5 октомври.

Церемонията се състоя на площада пред Общината в присъствието на представители на местната и държавната власт, общественици и граждани, както и на митрополити от Светия синод, епископи на Българската православна църква, гостуващи делегации.

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"В рамките на церемонията кметът Живко Тодоров предаде символичния ключ на града на Василена Николаева, избрана за 30-ия млад кмет на „Млада Загора“. Много се каза за историята на Стара Загора, но аз виждам пред мен бъдещето", каза при връчването Тодоров.

По думите му, това е и най-хубавото - че Стара Загора има много млади хора, има потенциал, има бъдеще. Кметът им пожела да учат и да се развиват, защото тази община има нужда от достойни управници.

"Всички ние знаем, че голямата промяна зависи от една малка идея, която някога е била чута и подкрепена", каза в приветствието си Василена Николаева. Тя добави, че Стара Загора може да се гордее със своята славна история.

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„Всички ние трябва да продължаваме да я пазим и уважаваме, но най-важното е да се гордеем и със своето светло бъдеще, за което ние сме отговорни“, заяви още младият кмет на Млада Загора и изрази увереност, че младите хора на града могат да му дадат нови идеи, нови сили и нови мечти.

Церемонията продължи с награждаване на спортисти, треньори и ръководители от волейболен клуб „Берое“, който отбелязва 10 години от своето съществуване. Кметът на Стара Загора връчи плакети на удостоените, а от своя страна клубът му подари специална волейболна тениска.

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В небето бяха пуснати 155 балона, символизиращи навършването на 155 години от учредяването на Старозагорската епархия. Празничната програма продължи с концерта „Цветни щрихи от България“ на Фолклорен ансамбъл „Тракия“-Пловдив. До края на деня са предвидени и други културни прояви.

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Празникът на Стара Загора тази сутрин започна с благодарствен молебен в в катедралния храм „Св. Николай“, отслужен от Старозагорския митрополит Киприан, и продължи с литийно шествие, водено от митрополита, свещенослужители и гости, което премина по централния бул. „Цар Симеон Велики“.

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Поднесени бяха венци и цветя пред паметника „Защитниците на Стара Загора - 19 юлий 1877 г.“ и символичния камък за възстановяването на града в парк „Пети октомври“. В зала „П. Р. Славейков“ се състоя тържествена сесия на Общинския съвет, на която поздравления отправиха кметът Живко Тодоров и председателят на Общинския съвет Ивета Лазарова, а на митрополит Киприан беше връчено званието „Почетен гражданин на Стара Загора“.