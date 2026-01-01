Внимание, опасност от слана! Жълт код за ниски минимални температури и опасност от слана е обявен в почти цялата страна. Предупреждението е в сила за всички области с изключение на Русе, Силистра, Бургас и Варна. Метеоролозите предупреждават за минимални температури от -14 до -9°С

НИМХ

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана - до минус 2°, по Черноморието - до 12°-13°, за София - около 1°.

Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, за София - около 23°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части – умерен от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 10°.

Над Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове – умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.