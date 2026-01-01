Трима младежи на възраст между 12 и 16 години са установени от полицията за вандалски прояви в гробищния парк на Септември. По данни на ОДМВР – Пазарджик, са повредени или изкъртени общо 11 надгробни паметника.

Преди няколко дни в РУ – Септември постъпили множество сигнали от жители на града и съседните села, които съобщили за поругани гробове на техни починали близки и роднини.

На място била изпратена дежурна полицейска група, която извършила оглед и установила щети по 11 паметника. С разследването се заели служители на група „Криминална полиция“.

В хода на работата полицаите установили трима предполагаеми извършители – момчета на възраст между 12 и 16 години, всички от Септември. Едното е непълнолетно, а другите две са малолетни.

С младежите работи инспектор от Детска педагогическа стая. По случаите са образувани преписки, които ще бъдат докладвани на Районната прокуратура в Пазарджик.