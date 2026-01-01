Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи днес във вечерното си видео обръщение, че украински представители са провели в онлайн формат нови преговори с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и с европейски официални лица по перспективите за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.

Зеленски също така отбеляза, че Русия планира тази нощ и утре да нанесе нови масирани удари по Украйна.

Новите преговори се състояха по-малко от седмица, след като представители на САЩ, Украйна и Русия се срещнаха в Абу Даби за първи път от девет месеца насам за тристранни консултации.

„В момента текат активни дипломатически процеси и ние се надяваме, че тези усилия няма да са напразни“, отбеляза украинският президент. „Екипът ни работи по възможно най-конструктивния начин“, добави той.

Зеленски посочи, че европейски представители, включително от Франция, Германия, Великобритания, Италия и Полша, са взели пълноценно участие в онлайн консултациите и ще бъдат представени по същия начин на бъдещи срещи с руските преговарящи.

Той отбеляза, че дискусията „не е била лесна“, но не оповести повече подробности. По думите на Зеленски всички участници в диалога са се съгласили да се срещнат в Берлин за преговори със страните от така наречената Коалиция на желаещите.

По-рано днес съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че до този момент Русия не е давала съгласието си европейски представители да участват в следващия кръг от преговорите за мир в Украйна. Това противоречи на изказването на Уиткоф и Къшнър след срещата им с руския президент Владимир Путин в Москва, че европейците ще участват в следващия кръг от преговори.

Зеленски заяви във вечерното си видео обръщение, че според доклад на украинското Главно разузнавателно управление Русия всеки месец получава „десетки“ севернокорейски балистични ракети.

„Това е изключително опасно, и то не само за Украйна“, подчерта Зеленски. „Използвайки балистичните си ракети в тази война, Северна Корея прави оръжията си по-ефективни. Това създава допълнителни предизвикателства за целия корейски регион“, каза още Зеленски.

Той коментира и разузнавателната информация за възможни предстоящи руски удари. „В Русия трябва да знаят, че за всяко злодеяние, което извършат, ще последва справедлив отговор от наша страна“, добави украинският президент.