Временни ограничения на движението ще бъдат въведени на 17 ноември по автомагистрала „Тракия“ заради ремонти на асфалтовата настилка. Ремонтни дейности ще се извършват в участък в област Пловдив в посока Бургас, както и при пътен възел „Нови хан“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

На 17 ноември /вторник/, от 7:30 ч. до 17 ч. за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се ограничи преминаването по активната и аварийната лента в участъка от 145-и до 147-и км на АМ „Тракия“ в платното за Бургас в област Пловдив. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента.

Във вторник от 8 ч. до 17 ч. движението при 5-ти км, на пътен възел „Нови хан“ на АМ „Тракия“ ще се осъществява с ограничение във пътната връзка в посока с. Нови хан. За изпълнение на неотложни ремонтни дейности по асфалтовата настилка трафикът ще се изпълнява при стеснена пътната лента. Ремонтните работи ще бъдат обозначени с светлинна сигнализация.

Агенция „Пътна инфраструктура“ съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.