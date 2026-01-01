Софийската районна прокуратура ръководи досъдебно производство относно смъртта на магистрат, командирован във Върховна касационна прокуратура.

Производството е образувано за престъпление по чл. 127, ал. 1 от НК. Случаят е докладван на дежурен прокурор, който незабавно е дал указания за извършване на необходимите действия по разследването.

Установено е, че смъртта на прокурора е настъпила на 23 октомври 2026 г., като за целта е използвано лично притежавано законно от него оръжие. Събраните до този момент доказателства не сочат участие на друго лице в причиняването ѝ.

Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства по случая.

От обвинението посочват, че това уточнение се изпраща до медиите заради множество запитвания от тяхна страна.

Софийска районна прокуратура изразява съболезнования към близките на магистрата.