Американският рапър и R&B певец Крис Браун, бивш приятел на Риана, беше осъден в Лондон на осем месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение заради сбиване в британски нощен клуб през 2023 г.
При произнасянето на присъдата съдия Тони Баумгартнер от Кралския съд в Саутуърк, Лондон, заяви, че „нито глоба, нито наказание под формата на общественополезен труд биха отразили тежестта на многократните прояви на насилие“, извършени от Крис Браун.
Singer Chris Brown is spared jail over attacking music producer in Mayfair nightclub https://t.co/wqA0l44E4y https://t.co/Bxzm92ewXu— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 26, 2026
„Подобно насилие в препълнен нощен клуб е сериозно“, подчерта съдията, като наложи на певеца осем месеца лишаване от свобода с условно изпълнение, предаде АФП.
BREAKING: Chris Brown has been sentenced to eight months in prison, suspended for 12 months, therefore avoiding jail time. Brown pleaded guilty to affray over a confrontation at a London nightclub in 2023. https://t.co/cTOSkp3oIb 📺 Sky 501 https://t.co/oM0bxCvrYX— Sky News (@SkyNews) October 26, 2026
37-годишният рапър се призна за виновен през юли за участието си в сбиването в клуб Tape в престижния лондонски квартал Мейфеър. По време на инцидента той ударил с бутилка музикалния продуцент Абрахам „Ейб“ Диау.
Прокурорът Клеър Кембъл определи случилото се на 19 февруари 2023 г. като „жестоко и непредизвикано нападение от страна на Браун и Акинлолу (музикалния продуцент Омололу Акинлолу - бел. ред.) в препълнена дискотека, където Браун използвал стъклена бутилка като оръжие, за да удари жертвата два пъти по главата“. След това двамата мъже нанесли на пострадалия удари с юмруци и ритници.
Певецът беше арестуван през май 2025 г. в петзвезден хотел в Манчестър, в северозападната част на Англия, малко след като пристигна във Великобритания с частен самолет за поредица от концерти.
Той остана в ареста близо седмица, преди да бъде освободен под гаранция на 21 май. Размерът ѝ беше определен на 5 млн. британски лири (6 млн. евро).
Съдията му разреши също да напусне страната, за да участва в европейското си турне, което започна няколко дни по-късно в Амстердам.
Singer Chris Brown Has Been Given An Eight-Month Prison Sentence, Suspended For One Year, Over A 2023 London Nightclub Attack. Brown Had Pleaded Guilty To Affray After Music Producer Abe Diaw Was Injured In The Incident. His Co-Defendant Also Received A Suspended Sentence. #chrisbrown #london #celebritynews #uknews #entertainmentnews
Singer Chris Brown Has Been Given An Eight-Month Prison Sentence, Suspended For One Year, Over A 2023 London Nightclub Attack. Brown Had Pleaded Guilty To Affray After Music Producer Abe Diaw Was Injured In The Incident. His Co-Defendant Also Received A Suspended Sentence. #chrisbrown #london #celebritynews #uknews #entertainmentnews— APT News (@APT__News) October 26, 2026
Крис Браун стана известен през 2000-те години с песни като „Kiss, Kiss“ и „Run It!“. Кариерата на носителя на две награди „Грами“ обаче нееднократно беше помрачавана от обвинения в насилие, включително домашно насилие.
Той беше признат за виновен за побой над Риана, с която имаше връзка по онова време, преди церемонията по връчването на наградите „Грами“ през 2009 г. Заради инцидента световноизвестната поп звезда пропусна ежегодната церемония на музикалната индустрия.