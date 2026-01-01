Крис Браун
Крис Браун / Gulliver/Getty Images

Американският рапър и R&B певец Крис Браун, бивш приятел на Риана, беше осъден в Лондон на осем месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение заради сбиване в британски нощен клуб през 2023 г.

При произнасянето на присъдата съдия Тони Баумгартнер от Кралския съд в Саутуърк, Лондон, заяви, че „нито глоба, нито наказание под формата на общественополезен труд биха отразили тежестта на многократните прояви на насилие“, извършени от Крис Браун.

„Подобно насилие в препълнен нощен клуб е сериозно“, подчерта съдията, като наложи на певеца осем месеца лишаване от свобода с условно изпълнение, предаде АФП.

37-годишният рапър се призна за виновен през юли за участието си в сбиването в клуб Tape в престижния лондонски квартал Мейфеър. По време на инцидента той ударил с бутилка музикалния продуцент Абрахам „Ейб“ Диау.

Прокурорът Клеър Кембъл определи случилото се на 19 февруари 2023 г. като „жестоко и непредизвикано нападение от страна на Браун и Акинлолу (музикалния продуцент Омололу Акинлолу - бел. ред.) в препълнена дискотека, където Браун използвал стъклена бутилка като оръжие, за да удари жертвата два пъти по главата“. След това двамата мъже нанесли на пострадалия удари с юмруци и ритници.

Певецът беше арестуван през май 2025 г. в петзвезден хотел в Манчестър, в северозападната част на Англия, малко след като пристигна във Великобритания с частен самолет за поредица от концерти.

Той остана в ареста близо седмица, преди да бъде освободен под гаранция на 21 май. Размерът ѝ беше определен на 5 млн. британски лири (6 млн. евро).

Съдията му разреши също да напусне страната, за да участва в европейското си турне, което започна няколко дни по-късно в Амстердам.

Крис Браун стана известен през 2000-те години с песни като „Kiss, Kiss“ и „Run It!“. Кариерата на носителя на две награди „Грами“ обаче нееднократно беше помрачавана от обвинения в насилие, включително домашно насилие.

Той беше признат за виновен за побой над Риана, с която имаше връзка по онова време, преди церемонията по връчването на наградите „Грами“ през 2009 г. Заради инцидента световноизвестната поп звезда пропусна ежегодната церемония на музикалната индустрия. 

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