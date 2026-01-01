Украйна чака вече близо месец американският министър на отбраната Пийт Хегсет да одобри критично важни доставки на ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски на фона на засилените руски атаки срещу цивилна инфраструктура, предаде Ройтерс.

„Ние чакаме близо месец г-н Хегсет да одобри доставката на ракети за (системите за ПВО) „Пейтриът“ (Patriot) и НАСАМС (NASAMS). Инструктирах екипа ни още веднъж да повдигне този въпрос пред американската страна“, написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

Украинският лидер многократно призова САЩ преди зимата да ускорят доставките на ракети, поръчани от съюзниците от НАТО в рамките на инициативата „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Prioritised Ukraine Requirements List).

Американският държавен секретар Марко Рубио миналата седмица призна, че е възможно да не е била доставена батарея ракети прехващачи и посочи, че забавянето не се дължи на политически причини.

Забавените доставки на ракети изострят допълнително напрежението между Украйна и САЩ, което възникна след като американският президент Доналд Тръмп сключи с Русия сделка за дизелово гориво и разкритикува Зеленски за нежеланието на Украйна да прекрати атаките си срещу руски рафинерии.

През последните седмици Украйна съобщава за затруднения при получаването от САЩ на разузнавателна информация, свързана с руските ракетни удари. Освен това властите в Киев казаха, че „Старшийлд“ (Starshield) – военната версия на сателитната услуга „Старлинк“ (Starlink) на компанията „Спейс Екс“ (SpaceX), е била ограничена в продължение на дни, което е създало пречки пред украинските военни операции и в работата на противовъздушната отбрана на страната.

Според Ройтерс разпореждането за ограничаването на „Старшийлд“ е дошло от Белия дом. Ръководството на „Спейс Екс“ и американското правителство взаимно си прехвърлят отговорността за ограниченията.