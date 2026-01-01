Увеличават се сигналите в Комисията за защита на потребителите (КЗП) и в приемната на председателя Мая Манолова за нелоялни търговски практики и измами при онлайн пазаруване.

Комисията призовава гражданите да са особено внимателни при предоставяне онлайн на търговците на лични и платежни данни. Към покупки да се пристъпва, когато потребителите са се уверили в надеждността на търговеца. Уведомяват се компетентните органи за нарушителите.

Регистрират се измамни оферти чрез социалните мрежи, при които търговецът посочва очевидно фалшив телефонен номер – от вида 0987 654 321 или подобен – и въпреки това потребители предоставят данни, правят поръчки и очакват да ги получат.

Има случаи на заблуждаващи оферти от фирми с фалшиви адреси за фасети, зъбни протези и други санитарни материали, неподлежащи на връщане. Възрастни хора биват подвеждани да превеждат суми, но не получават стоката. Днес КЗП разреши именно такъв казус с връщане на сумата на възрастна жена, посочват от комисията.

Жалби депозират граждани, които искат да върнат вече закупени негодни санитарни продукти или да получат парите си обратно, но не успяват, както и пострадали от некачествен монтаж на мебели или повредени стоки, които търговецът отказва да замени.

Комисията установява фалшиви „томболи“ и заблуждаващи „печалби“, за изплащането на които злоумишлено се събират лични данни, платежни карти, ПИН-кодове и се карат потребителите да правят незабавни парични преводи. Пострадалите са предимно възрастни и хора със специални нужди и здравословни проблеми, склонени да закупят матраци, завивки, възглавници, домашни стоки и уреди, които не се доставят. По всички сигнали се правят проверки.

Има и случаи на злоупотреби с банкови карти, които се разрешават чрез Помирителната комисия с участието на различни институции и КЗП. Поради сложността на установяване на отговорност и криминалния характер на деянията, източените средства не винаги подлежат на възстановяване.

Председателят на Комисията Мая Манолова прави приемните си в София всеки четвъртък от 15:00 ч. в сградата на КЗП на ул. „Врабча“ 1 след записване на тел. 02/ 9330 577. Сигнали се подават чрез сайта на Комисията, на горещата линия 0700 111 22 и в приемната в София (от 9:00 до 17:30 ч.). Адресите на териториалните отдели, в които също се подават сигнали, са публикувани в сайта на КЗП, секция Контакти ∙ КЗП.