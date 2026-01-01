Общо 242 сигнала за изборни нарушения са получени до момента, като по тях са образувани шест досъдебни производства, две от които са бързи. Това заяви и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов, като уточни, че най-много сигнали са постъпили от Северозападна България и област Бургас.

По думите му МВР е предприело превантивни мерки, като на територията на страната са проведени общо 192 специализирани полицейски операции.

„Въпреки това ние взехме превантивни мерки. Както знаете, сме извършили специализирани полицейски операции на територията на цялата страна, като техният брой е общо 192“, посочи Николов.

Той съобщи още, че към момента се работи по нов сигнал за изборна търговия в населено място, чието име засега няма да бъде оповестено. Сигнали за подобни нарушения са получени и днес в областите Монтана и Враца.'

Бира в багажа, питбул в секция, LED агитация и сигнал за пияна комисия: Куриози и нарушения в изборния ден (ОБЗОР)

'Председател на СИК в Царево е отстранен заради употреба на алкохол

В изборния ден МВР е реагирало и на сигнал от избирателна секция в Царево, където председателят на секционната избирателна комисия е бил употребил алкохол.

„След бързи незабавни действия оказахме съдействие на органите на избирателните комисии и отстранихме същия от гласуване. На негово място естествено беше назначен друг“, заяви Николов.

Той подчерта, че работата на полицията ще продължи и след края на изборния ден. Служителите ще съпроводят машините за гласуване до определените места и ще ескортират изборните книжа до пунктовете, където ще бъдат преброени и ще бъде оформен крайният резултат.

По думите му спокойното протичане на изборите не означава, че работата на МВР е приключила.

„Това спокойствие, естествено, което споделихме с министъра, по никакъв начин не ни успокоява“, заяви Любомир Николов.

„Благодаря на всички колеги, взели участие в днешния изборен ден и в подготовката за изборите през последния месец. Днес над 17 000 служители участваха в охраната на изборните секции, като бяха охранявани над 12 000 секции.

Отделно бяха осигурени сили за съпровождане и екипи, които противодействат на изборните престъпления след получаване на сигнали. Всеки сигнал, постъпил в структурите на Министерството на вътрешните работи днес и през месеца на подготовка за изборите, беше незабавно докладван на съответните районни прокуратури и обработен“, заяви Любомир Николов.