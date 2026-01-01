Изборният ден на 25 октомври не минава без любопитни сигнали и нарушения.

Изборна карта на България: Каква е избирателната активност по области (ОБЗОР)

Двулитрова бира в багажа на председател на секционна избирателна комисия, предизборна агитация с LED дисплей до секция и сигнал, че цяла комисия е била в нетрезво състояние, попаднаха сред случаите, за които стана известно в хода на гласуването.

Двулитрова бира и завален говор

Председател на секционна избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, беше отстранен след проверка по сигнал, че се е явил на работа в нетрезво състояние.

Сигналът е бил подаден по телефона. Според него мъжът е бил под въздействието на алкохол още при транспортирането на членовете на комисията към секцията.

Двулитрова бира в багажа и завален говор: Отстраниха почерпен председател на СИК в Бургаско

При проверката Районната избирателна комисия в Бургас установила, че председателят се държи относително неадекватно и проявява незаинтересованост към изборния процес.

Проверяващите констатирали и че е внесъл алкохол в помещението на секцията - двулитрова бира в багажа му.

При разговора с него бил забелязан и характерно завален говор. В резултат председателят бил освободен, а на негово място бил назначен нов председател.

LED дисплей с предизборно послание до секция

Друг случай беше установен в Созопол след сигнал до Районната избирателна комисия в Бургас.

Предизборна агитация с LED рекламен дисплей до секция в Созопол

На улица „Аполония“, на по-малко от 50 метра от избирателна секция, бил поставен LED рекламен дисплей с изображение на кандидат за президент и предизборен лозунг.

След проверка РИК установила нарушение на изборното законодателство. Комисията разпоредила на кмета на Созопол незабавно да премахне агитационните материали.

Сигнал за цяла комисия в нетрезво състояние

Любопитен сигнал бил подаден и във врачанското село Три кладенци - цяла секционна избирателна комисия е била в нетрезво състояние.

Провериха дали в село Три кладенци цяла комисия е била в нетрезво състояние

Проверката обаче не потвърдила твърдението. Сигналът обаче не отговарял на действителността.

Четири секции в Хасковско останаха без ток

В четири секции в областта преди обед имаше прекъсване на електричеството. Без ток останаха местата за гласуване в селата Пътниково, Бял кладенец и Светослав, община Стамболово, и в село Минерални бани в едноименната община.

Четири секции в Хасковско останаха без ток

На последното място аварията е вече отстранена. Машините за гласуване в останалите продължават да работят, защото устройствата има издържащи около три часа батерии, а техническите екипи са уведомени и работят по проблема, увери Вескова.

До момента няма жалби и сигнали, свързани с нарушения на изборния процес.

Агитация и обиждане на хора на расова основа

Председателят на 17-а Районната избирателна комисия (РИК)-Пловдив адв. Стефан Вълчев, съобщи, че е получен сигнал в 9:45 часа за заместник-председател на секционна избирателна комисия в община Садово, който е извършвал агитация и е обиждал хора на расова основа.

Сигналът е подаден от секретаря на същата секция, Районната избирателна комисия е обработила сигнала, като мъжът е освободен и на негово място е назначен нов заместник-председател.

Напрежение и физически сблъсък в изборна секция в Пловдив заради шапка

Физическо спречкване е възникнало около обяд в избирателна секция №26 в СУ „Димитър Матевски“ в пловдивския район „Тракия“. Поводът е станала шапка с буквата „Z“, носена от член на секционната избирателна комисия.

Напрежение и физически сблъсък в изборна секция в Пловдив заради шапка (ВИДЕО)

По първоначална информация членът на СИК излязъл в почивка, когато бил забелязан от мъж и жена. Двамата реагирали на символа върху шапката му. След като се върнал в секцията и продължил да обслужва избиратели, мъжът и жената също се върнали. По данни от мястото те направили опит да му вземат шапката, стигнало се до блъскане, а при суматохата била съборена и изборната урна.

На място е извикана полиция. Двамата участници в конфликта са отведени за изясняване на случая и даване на обяснения. Няма пострадали или хора с травми, а гласуването не е било прекъснато.

В прокуратурата е докладван сигнал за разгласяване на лични данни в Разград

Изборният ден в областта протича в сравнително спокойна обстановка. Досега няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Изборният ден в Разградско: В прокуратурата е докладван сигнал за разгласяване на лични данни

Към 13:00 часа в дирекцията е постъпил сигнал за диктуване на висок глас на лични данни на избиратели в една от секциите на територията на Разград.

Материалите от извършената проверка са докладвани по компетентност в прокуратурата. Към момента няма образувани досъдебни производства, нито съставени предупредителни протоколи.

Питбул без каишка нахлу в секция в Казанлък и уплаши хората

Кучето навлязло в ПГ "Иван Хаджиенов", където има три избирателни секции. Животното било без каишка, бягало по коридора и дори влязло в 26-та секция, където започнало да обикаля.

Питбул без каишка нахлу в секция в Казанлък и уплаши хората

Хората там споделят, че първоначално се уплашили. След няколко минути в секцията при кучето влязъл и собственикът му. Служители на охранителната полиция съставили акт на собственика на кучето заради това, че го оставил без надзор.

Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал

Прецедент в село Лютово, община Белица - нито един жител не е гласувал до момента в единствената секция в селото. Към 15.30 часа урната е празна. Нито един от 158-те имащи право на глас хора не е упражнил правото си на вот.

Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал

В съседното село Кузьово ситуацията е сходна - един гласувал жител и трима членове на комисията.

Парчета от тавана паднаха в изборна секция в твърдишкото село Жълт бряг

По време на изборния ден са паднали парчета от тавана в помещението, в което се намира секционната избирателна комисия.

Към мястото незабавно са насочени полицейски патрулни екипи и екип на пожарната, като е уведомен и кметът на населеното място.

Парчета от тавана паднаха в изборна секция в твърдишкото село Жълт бряг

Предстои на място да бъде извършена преценка на състоянието и безопасността на помещението, както и да бъде взето решение дали изборният процес може да продължи в същата секция или ще се наложи преместването ѝ в друго подходящо помещение.

Приоритет е гарантирането на безопасността на членовете на СИК и на избирателите, без да се допуска неоправдано възпрепятстване на изборния процес.