Питбул влезе в избирателна секция в Казанлък.

Кучето навлязло в ПГ "Иван Хаджиенов", където има три избирателни секции. Животното било без каишка, бягало по коридора и дори влязло в 26-та секция, където започнало да обикаля, предава NOVA.

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Хората там споделят, че първоначално се уплашили. След няколко минути в секцията при кучето влязъл и собственикът му.

Той споделил, че го разхождал в близкия парк, след което домашният му любимец побягнал.

Служители на охранителната полиция съставили акт на собственика на кучето заради това, че го оставил без надзор.