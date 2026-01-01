Физическо спречкване е възникнало около обяд в избирателна секция №26 в СУ „Димитър Матевски“ в пловдивския район „Тракия“.

Поводът е станала шапка с буквата „Z“, носена от член на секционната избирателна комисия. По първоначална информация членът на СИК излязъл в почивка, когато бил забелязан от мъж и жена. Двамата реагирали на символа върху шапката му. След като се върнал в секцията и продължил да обслужва избиратели, мъжът и жената също се върнали.

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По данни от мястото те направили опит да му вземат шапката, стигнало се до блъскане, а при суматохата била съборена и изборната урна. На място е извикана полиция. Двамата участници в конфликта са отведени за изясняване на случая и даване на обяснения. Няма пострадали или хора с травми, а гласуването не е било прекъснато.

Пред NOVA председателят на РИК 16 - Пловдив-град Ивайло Василев съобщи, че комисията е била уведомена за инцидента. „След като бяхме уведомени от секционната избирателна комисия за случилото се, процесът на гласуване протича нормално и няма проблем след намесата на полицията.

Обслужването на гласоподаватели продължава“, заяви Василев. Той подчерта, че членовете на секционните избирателни комисии се ползват със специална защита по закон при изпълнение на служебните си задължения.

Към момента няма данни инцидентът да е повлиял на изборния процес. Полицията изяснява точната последователност на събитията.