Прецедент в село Лютово, община Белица - нито един жител не е гласувал до момента в единствената секция в селото, предава БНТ.

Към 15.30 часа урната е празна. Нито един от 158-те имащи право на глас хора не е упражнил правото си на вот.

Бира в багажа, питбул в секция, LED агитация и сигнал за пияна комисия: Куриози и нарушения в изборния ден (ОБЗОР)

Членовете на комисията също не са гласували. Дали ще го направят, казват, че все още не са решили и „имат право на личен избор“.

В съседното село Кузьово ситуацията е сходна - един гласувал жител и трима членове на комисията.