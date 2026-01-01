Изборният ден в Разградско протича в сравнително спокойна обстановка. Досега няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Към 13:00 часа в дирекцията е постъпил сигнал за диктуване на висок глас на лични данни на избиратели в една от секциите на територията на Разград. Материалите от извършената проверка са докладвани по компетентност в прокуратурата.

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Към момента няма образувани досъдебни производства, нито съставени предупредителни протоколи. Звената на сектор „Български документи за самоличност“ издават и днес удостоверения на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент.

До 15:00 часа удостоверения за гласуване са получили трима граждани - един в Разград и двама в Лозница. Връчени са и две готови лични карти - по една в Разград и Исперих.