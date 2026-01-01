Инцидент е възникнал в изборна секция в село Жълт бряг, община Твърдица, където по време на изборния ден са паднали парчета от тавана в помещението, в което се намира секционната избирателна комисия.

Това съобщи говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) Петър Тодоров. Към мястото незабавно са насочени полицейски патрулни екипи и екип на пожарната, като е уведомен и кметът на населеното място.

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Предстои на място да бъде извършена преценка на състоянието и безопасността на помещението, както и да бъде взето решение дали изборният процес може да продължи в същата секция или ще се наложи преместването ѝ в друго подходящо помещение.

Приоритет е гарантирането на безопасността на членовете на СИК и на избирателите, без да се допуска неоправдано възпрепятстване на изборния процес.