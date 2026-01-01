"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 27 октомври - вторник във връзка с ремонт на уличен водопровод близо до с. Кривина се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: м. „Хан Богров“, гара „Мусачево“, Затворническото общежитие „Кремиковци“, с. Кривина, с. Долни Богров, с. Горни Богров, кв. „Ботунец“, жк. „Ботунец“, жк. „Ботунец“ II, кв. „Челопечене“, Промишлена зона „Кремиковци“, жп. гара „Кремиковци“, с. Яна - ул. „Стара планина“, Промишлена зона на ул. „Околовръстен път“ между с. Казичене и „XOPark Sofia“, Промишлена зона с. Яна, парк „Врана“, Жандармерията, фирма „Хидростроителство“, Голф клуб „Равно поле“.

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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

Затворническото общежитие „Кремиковци“, кв. „Ботунец“ - пред кметството, с. Горни Богров - пред кметството.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.