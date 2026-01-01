Районният съд в Дупница наложи 11 месеца лишаване от свобода на мъж, признат за виновен в повторно нарушаване на заповед за защита от домашно насилие.

Наказанието е определено след одобрено от съда споразумение между Районната прокуратура, защитата и обвиняемия. Той ще изтърпи присъдата при първоначален строг режим. От срока ще бъде приспаднато времето, през което е бил задържан под стража.

Според съдебните документи на 30 юли 2026 г. мъжът, обозначен с инициали П. Т., е нарушил заповед на Районния съд в Дупница, която му забранявала да контактува с жената, с която е живял на семейни начала. Забраната включвала всякаква форма на комуникация и била със срок от 15 месеца.

Въпреки ограничението мъжът се свързал с жената чрез гласово и видеообаждане в приложението WhatsApp, както и изпратил празно гласово съобщение на мобилния ѝ телефон.

Заповедта за защита била връчена на обвиняемия в същия ден, в който е извършено нарушението.

От съдебните документи става ясно, че мъжът вече е бил осъждан за същото престъпление. През ноември 2024 г. Районният съд в Дупница му наложил 12 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим за предишно нарушение на заповед за защита от домашно насилие.

Определението на Районния съд в Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване.