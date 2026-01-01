Ерик Бауза - актьорът, който озвучи емблематични анимационни герои като Бъгс Бъни и Дафи Дък, почина на 46-годишна възраст, съобщи Би Би Си. Според изявление на семейството му, публикувано в Инстаграм, той е починал „внезапно“.

Бауза озвучи герои в тазгодишните летни хитове „Койота срещу Акме“ и „Островът на забравата“.

Според списание „Върайъти“ причината за смъртта е хипертония и последвало сърдечно-съдово заболяване, като актьорът е починал в дома си в неделя.

В интервю за Ен Би Си нюз (NBC News) от 2021 г. Бауза, който е роден в Онтарио и е от филипински произход, казва, че е голям фен на героите от анимационната поредица на „Уорнър брос“ „Шантави рисунки“ (Looney Tunes) и като дете е имитирал гласовете им. Той озвучи Дафи Дък, Порки Пиг, Елмър Фъд и Фогхорн Легхорн в „Космически забивки: Нови легенди“ през 2021 г. Той също така даде гласа си на Генерал Тоуд в „Супер Марио Bros.: Филмът“ от 2023 г. и неговото продължение „Супер Марио Галактика: Филмът“.

Между 2022 и 2025 г. актьорът е отличен с три награди „Еми“ за гласовите си превъплъщения в редица телевизионни поредици. „Ерик Бауза притежаваше уникален гласов талант, с който даряваше радост и смях на милиони по света“, заявява Чанинг Дънги - председател на „Уорнър брос. телевижън груп" (Warner Bros. Television Group) в изявление, цитирано от „Холивуд рипортър“. „Ерик често казваше, че възможността да съхрани и продължи легендарното наследство на „Шантави рисунки“ е една от най-големите привилегии в живота му“.