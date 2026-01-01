От Морския спасително-координационен център във Варна проверяват информация за възможен нов инцидент с търговски кораб в българската икономическа зона на Черно море. Повод за проверката е прекъсната връзка със съда, след като сигналът му е изчезнал.

Сигнализиращият за бедствие авариен буй се е активирал на около 60 морски мили южно от нос Калиакра. До момента обаче няма постъпил сигнал за бедствие от кораб в района.

На този етап не е ясно дали става въпрос за технически проблем или за друг инцидент. Отговорните институции събират информация и извършват проверки, като се очаква по-късно да бъдат оповестени повече подробности.

По-рано днес стана ясно, че аварийният сигнал на кораб за превоз на газ се е задействал тази сутрин в Черно море, край нос Калиакра.

Мащабна операция край Калиакра: Товарен кораб се обърна, моряците твърдят, че са ударени с дронове (СНИМКИ/ВИДЕО)

Става въпрос за газовоза GAS HUSKY, който плава под либерийски флаг. Активирало се е аварийното му устройство (EPIRB), което изпраща сигнал за бедствие при възникване на опасност.

Последната известна позиция на кораба е на около 27 километра (14,5 морски мили) от мястото, където на 16 ноември се преобърна товарният кораб BETUL 8, след като беше атакуван с морски дронове.

Засега не е ясно какво е довело до задействането на аварийния сигнал на GAS HUSKY и дали корабът действително се намира в бедствена ситуация.