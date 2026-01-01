Руският президент Владимир Путин заяви, че очаква големи ползи от насрочената за утре тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, предаде Ройтерс.

Путин изрази тази позиция по време на церемонията за на откриването на форума на АТИС в китайския гард Шънджън.

„АТИС предлага големи възможности за конструктивно общуване на всички равнища и най-вече между лидерите на водещите икономики“, отбеляза руският президент, цитиран от ТАСС. Той отбеляза, че на този „лидерите могат да обменят мнения на една маса, да разрешават всякакви междудържавни разногласия в политиката, икономиката и областта на сигурността чрез търсене на компромиси и баланс на интересите, да работят съвместно за укрепване на основите на глобалното устойчиво развитие“.

„Ето защо очаквам голяма потенциална полза от предстоящата тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ, която е планирана в рамките на срещата на върха на АТИС“, добави руският президент.

Путин направи обръщението си към участниците в срещата на върха на АТИС след встъпителната реч на китайския президент Си.