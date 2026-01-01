ГЕРБ няма как да подкрепи бюджет, който не решава нито един проблем на българското общество, това заявиха бившите финансови министри и настоящи депутати Теменужка Петкова и Владислав Горанов, преди да влязат в Комисията по бюджет и финанси, която ще проведе извънредно заседание днес, на което ще разгледа трите бюджета за 2027 г.

Бюджетната комисия разглежда извънредно трите бюджета за 2027 г.

По думите на Горанов проектобюджетът за 2027 г. е една самоцелна, безсмислена числова комбинация, която разпределя нашите ресурси.

"За съжаление пропускаме много, особено за това да направим политика, която да върне държавата в нормална траектория на развитие", посочи още той и допълни, че този бюджет не постига никаква цел.

Депутатът заяви, че основните им притеснения са свързани с макропоказателите. "Бюджетът не решава нито проблемите, които са свързани с инфлацията, нито с дефицита по текущата сметка на платежния баланс", допълни Владислав Горанов.

Теменужка Петкова от своя страна заяви, че управляващите вече не могат да ги изненадат с нищо: "За тях 1 млр. повече или по-малко не означава нищо".

По думите й това е бюджет, който носи по-висока инфлация, увеличаване на данъците, обедняване на българските граждани и нови заеми.