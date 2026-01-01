„Недекларираната заетост и опасната работна среда създават рискове за психичното здраве на работниците“, това каза инж. Екатерина Асенова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), по време на конференцията „Превенция на психосоциалните рискове на работното място“. Инициативата се организира традиционно от Министерството на труда и социалната политика и е част от кампанията „Здравословни работни места“ на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕА-БЗР).

Конференцията бе открита от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. В своята откриваща реч тя представи данни от различни международни институции и обърна внимание, че 12 млрд. работни дни се губят в света заради психосоциалните рискове. Министър Ефремова подчерта значението на добрия диалог между работодатели и работници, за да се изгради среда на доверие, в която спокойно се споделят проблемите на работното място.

Презентацията на представителя на Главната инспекция по труда инж. Калинка Вълкова, главен директор на Главна дирекция „Инспектиране на труда“, бе посветена на психосоциалните рискове и на предизвикателствата в инспекционната дейност, произтичащи от тях. Инж. Вълкова представи данни, че проблемите с психичното здраве в ЕС се увеличават. „Според анализите на ЕА-БЗР — 45% от работещите посочват, че по време на работа са изложени на рискове за психичното си равновесие, а 29% изпитват стрес, тревожност или депресия, причинени или влошени от работата“, допълни Вълкова. Тя обърна специално внимание, че работодателите трябва да осигурят безопасността и здравето на работещите във всички аспекти, свързани с работата, включително и психосоциалните рискове.

„Работодателите могат да използват анкетни карти, за да се информират директно от работниците за критичните точки в организацията на труда, като след обобщаването на резултатите от тях могат да предприемат коригиращи действия, за да осигурят здравословни и безопасни условия на труд. Оценката на риска трябва да обхваща всички аспекти на работата“, категорична бе Калинка Вълкова.

Тя посочи, че стресът на работното място е във фокуса на дейността на инспекторите по труда. При всяка една проверка инспекторите следят за наличие на трудови договори, за спазване на работното време, заплащането на труда и полагането на извънреден труд, защото нарушаването на трудовото законодателство във всеки един елемент на трудовото правоотношение води до повишаване на стреса на работното място, допълни инж. Вълкова.

На присъстващите на конференцията бе припомнено, че Главна инспекция по труда поддържа 41 инструмента за онлайн оценка на риска по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“. Те са базирани на платформата OiRA, създадена от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и са в помощ както за българските, така и за европейските предприятия.

В следващия тригодишен период (2026-2028) на кампанията „Здравословни работни места“, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа ще разглежда проблемите на психичното здраве при работа. Целта на кампанията е изграждане на мрежи от заинтересовани страни и сътрудничество с всички партньори на работното място, за да се насърчава подкрепяща, приобщаваща и благоприятна за психичното здраве работна среда.