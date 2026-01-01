Съжаляваме, дами, но Стилиян Стоянов вече не е на пазара! Актьорът, който влезе в ролята на Пресиян – половинката на Росена, изиграна от Александра Сърчаджиева, в комедията „Брънч за начинаещи“, вече е съпруг и в реалния живот. Преди броени дни той и актрисата Лазарина Коткова си казаха „да“ на морска сватба, с която отпразнуваха любовта си, започнала още в детството.

Историята на двамата сякаш е написана за романтична комедия. Запознават се като деца в една и съща театрална школа, обединени от общата си страст към изкуството. Оттам нататък животът постепенно превръща детското познанство в голяма любов, семейство и дом, изпълнен с две деца.

А когато ги попитат откога са заедно, отговорите им разкриват различните, но еднакво симпатични начини, по които възприемат времето в любовта. Лазарина обикновено отговаря с усмивка: „От две-три години“ или „от две и половина“ – сякаш това е идеалният срок, независимо колко години всъщност са минали. Стилиян пък е далеч по-категоричен в романтиката си: „Охххххх... не знам... цял живот“.

И ако думите му звучат като реплика от филм, жестовете му доказват, че зад тях стои нещо много лично. На гърдите си актьорът е татуирал звуковите вълни от гласовете на съпругата си и двете им деца – своеобразен отпечатък на най-важните хора в живота му. Спомен, който не просто носи със себе си, а е избрал да запази завинаги върху тялото си.

Когато животът и киното си разменят ролите

Любопитно е, че именно в годината, когато личният му живот отбелязва ново начало, Стилиян Стоянов привлича вниманието и с една от значимите си киноизяви досега – участието си в „Брънч за начинаещи“ на Яна Титова, който излезе по кината през февруари 2026 г. В момента заглавието е налично за наемане и в NOVA PLAY.

Във филма той влиза в образа на Пресиян, съпруг на ексцентричната Росена, изиграна от Александра Сърчаджиева. Семейството им се оказва сред основните източници на хаос в иначе внимателно планирания бизнес брънч на главните герои. А както често се случва и извън екрана, колкото по-стриктно някой се опитва да контролира обстоятелствата, толкова по-непредвидимо може да се развие ситуацията.

В центъра на историята стои не само комичният сблъсък между характери, но и изпитанието пред отношенията. Бракът на Пресиян и Росена преминава през напрежение, а една критична и абсурдна ситуация се превръща във възможност двамата да се погледнат по нов начин.

Ключов момент за героя на Стилиян е сцената със Стефан Вълдобрев, в която Пресиян успява да овладее ситуацията и с помощта на специфичните си професионални умения буквално спасява останалите персонажи. Тъкмо тогава Росена открива у съпруга си качества, които сякаш дотогава са оставали на заден план. Тя го преоткрива като мъж, а това се оказва повратна точка за отношенията им и дава шанс на брака им да бъде спасен.

Тук аналогията с живота на Стилиян е почти неизбежна. Разбира се, реалната любовна история на актьора не е сценарий и няма нужда от драматични обрати, за да бъде интересна. Но и на екрана, и извън него отношенията се изграждат не само с големи признания, а и с онези малки моменти, в които човек вижда любимия си в нова светлина. Понякога именно неочакваните ситуации напомнят защо си избрал да бъдеш с някого.

И докато Пресиян трябва да докаже стойността си пред Росена, Стилиян вече има своя отговор на въпроса как измерва любовта – с думите „цял живот“.

Тенисът – обща точка между актьора и героя му

Още едно любопитно съвпадение свързва Стилиян с персонажа му. Преди снимките актьорът открива тениса и започва да тренира активно. Във филма пък Пресиян също играе тенис, като спортът е неговият начин да избяга от напрежението на ежедневието.

Дали това е просто щастливо съвпадение, или поредният пример как личните интереси на актьора могат да се срещнат с изграждането на един образ, остава въпрос на интерпретация. Със сигурност обаче подобни детайли придават допълнителна естественост на персонажа и показват колко неочаквано могат да се преплетат личният опит и работата пред камера.

За Стилиян „Брънч за начинаещи“ е и възможност да излезе по-осезаемо на преден план в българското кино. Ролята на Пресиян му позволява да разгърне комедийния си потенциал и да бъде част от история, в която семейните отношения, напрежението и абсурдът вървят ръка за ръка.

От НАТФИЗ до голямата сцена

Роден на 20 октомври 1984 г., Стилиян Стоянов завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ през 2008 г. в класа на професор Снежина Танковска. Още по време на обучението си натрупва сценичен опит чрез дипломните спектакли „Аутобан“ от Нийл Лабют, „Илюзията“ от Тони Кушнър и „Следобедни игри“ от Рома Майо.

Професионалното му развитие е свързано с редица значими театрални сцени и режисьори. Сред ранните му участия е ролята на Едуард Сърджант в „Прозорец към небето“ от Дейвид Хеър в Народния театър „Иван Вазов“, поставена под режисурата на Снежина Танковска. В Театър 199 играе Оскар в „Малка пиеса за детска стая“ от Яна Борисова с режисьор Галин Стоев.

Следват роли в спектакли като „Живял Човек“ по текстове на Василий Шукшин, „Крал Лир“ от Уилям Шекспир и „Дисни трилър“ от Филип Ридли. В Драматичния театър – Пловдив участва още в „Сестри Палавееви“ по Алек Попов, „Турбуленции“ по текстове на Камен Донев, „Дебелянов и ангелите“ от Александър Секулов и „Одисей“ по Омир.

Сред проектите му е и „По-полека“ от Ваня Щерева и Стайко Мурджев – копродукция на Драматичния театър – Пловдив и Младежкия театър „Николай Бинев“.

По време на следването си Стоянов участва и в международни театрални инициативи и фестивали в Румъния, Чехия и Италия. През март 2008 г. преминава и обучение по актьорско майсторство пред камера с Аманда Бренан, преподавател в CSSD – опит, който допълва подготовката му за работа в киното.

Актьорството не е единствената му мечта

Въпреки натрупания театрален опит и новите възможности в киното, Стилиян Стоянов описва актьорската си кариера като колеблива. Това признание подсказва, че професионалният път невинаги е права линия и че дори хората, посветили години на изкуството, продължават да търсят своята посока.

За него тази посока може би все по-ясно води и към режисурата. Стоянов има желание да се занимава с кино режисура и вече е направил първа крачка в тази посока с късометражния филм „Соледад“, който сам написва и режисира. Проектът е включен в селекцията на „София филм фест“ – важен знак за авторските му амбиции и интереса му към киното отвъд актьорската игра.

Така „Брънч за начинаещи“ може да се окаже не просто поредната роля в биографията му, а част от по-широк процес на професионално преоткриване. На сцената Стоянов вече е преминал през Шекспир, съвременна драматургия и разнообразни театрални жанрове. Пред камерата пък образът на Пресиян му дава възможност да достигне до по-широка публика.

А междувременно в личния му живот се разиграва история, която няма нужда от режисьорска намеса: любов, започнала в детството, две деца, обща страст към изкуството и морска сватба, която бележи нов етап от отношенията му с Лазарина Коткова.

Може би именно това е най-хубавият паралел между Стилиян Стоянов и героя му от „Брънч за начинаещи“. И двамата са част от истории, в които семейството не е просто фон, а същинското изпитание за характера. Само че докато Пресиян трябва да премине през комични недоразумения, за да бъде преоткрит от съпругата си, Стилиян вече е направил своя избор – и, съдейки по думите му, той е за цял живот.

А що се отнася до кариерата му, изглежда, че най-интересните роли тепърва предстоят. Защото понякога най-хубавите истории започват именно тогава, когато човек намери смелост да отвори нова страница – както в любовта, така и в изкуството.