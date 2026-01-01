На някои актьори комедията сякаш е изписана на лицето им. Не защото непременно са смешни, а защото носят онова слънчево излъчване, което те кара да се усмихнеш още с появата им.

Стоян Дойчев определено е от тях.

Гледали ли сте го в „Брънч за начинаещи“? Ако има скала за оценка на забавните му роли, тази със сигурност би заела едно от челните места.

Комедията завладя кината в началото на годината, а сега може да бъде гледана и онлайн в платформата NOVA PLAY.

Досега познавахме Стоян Дойчев като Радослав от „Татковци“, Асенчо от „Възвишение“ и Краси „Циганина“ от „В сърцето на машината“. В „Брънч за начинаещи“ обаче го виждаме в ролята на блюстител на реда – палав, атрактивен и много, много забавен. Ако все още не сте го гледали в това амплоа, приемете го като гореща препоръка да поправите пропуска. Наемете филма тук >>>

А как на Стоян Дойчев му се удава толкова естествено да влиза в различни роли? Вероятно отговорът се крие в натрупания опит, който никак не е малък за човек на неговата млада възраст.

Кой е Стоян Дойчев?

Стоян Дойчев е български актьор, когото широката публика познава най-вече като Радослав, или Радо, от сериала „Татковци“. Зад това популярно екранно лице обаче стои артист с образование в кукленото изкуство, сериозен театрален опит и разнообразни превъплъщения на сцената и пред камерата.

Роден е на 13 март 1988 г. във Варна. През 2012 г. завършва НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“, специалност „Актьорско майсторство за куклен театър“, в класа на проф. Жени Пашова и доц. Петър Пашов. Именно кукленият театър поставя основите на професионалния му път и му дава възможност да развие умения, които по-късно намират израз и в работата му пред камерата.

От куклената сцена до големия театър

Професионалният път на Стоян Дойчев започва в Държавния куклен театър във Варна. Следват участия в Пловдивския куклен театър и Столичния куклен театър, където изгражда репертоар от роли в спектакли за различни публики.

Работата в кукления театър изисква не само актьорско присъствие, но и прецизност в движението, въображение и способност за разказване на истории отвъд думите. Това е територия, в която Дойчев натрупва опит, преди да разшири присъствието си и в драматичния театър.

Сред по-значимите му сценични изяви е главната роля в спектакъла „Аз, Сизиф“ на Малък градски театър „Зад канала“. През 2022 г. участва и в авторския спектакъл „Петък вечер“ на режисьора Ивайло Ненов, заедно с Павел Иванов, Христо Пъдев и Филип Буков.

Театралната му биография включва постановки по класически произведения, приказки и съвременни сценични текстове. В нея се срещат както познати литературни герои, така и персонажи от авторски спектакли.

По-важни театрални участия

Сред постановките, в които Стоян Дойчев участва, са:

Куклен театър НАТФИЗ

„Вагабондо“ от Карел Чапек – постановка на проф. Жени Пашова.

Театър „Ателие 313“

„Елхата“ от Туве Янсон – постановка на проф. Жени Пашова и доц. Петър Пашов.

Държавен куклен театър – Варна

„Под гъбката“ по приказката на Владимир Сутеев – постановка на Бианка Бенковска.

„Вълшебно училище“.

„Приказки от снежната гора“ от Братя Грим – постановка на Галин Гинев.

Държавен куклен театър – Сливен

„Приказка за щастието“ от Изабела Дегурска – режисура на Елжбета Ейсимонт.

„Дванайста нощ“ от Уилям Шекспир.

„Снежен сън“ – шоу спектакъл от Мариета Ангелова.

„Омагьосан сън“ – постановка на доц. Петър Пашов и проф. Жени Пашова.

„Петър и змеят“ от Нечкова-Фингарова – режисура на Елица Петкова.

Малък градски театър „Зад канала“

„Аз, Сизиф“ (2016) – режисура на Веселка Кунчева.

Столичен куклен театър

„Маугли“ по романа на Ръдиард Киплинг – режисура на Боньо Лунгов.

„Момче и вятър“ по българска народна приказка – режисура на Петър Пашов.

„Страната на Оз“ от Лиман Франк Баум – драматизация и режисура на Елица Петкова.

„Малко синьо и малко жълто“ от Лео Лиони.

„Стана нещо необикновено“ от Стефан Москов и Леонард Капон по приказки на Джани Родари – режисура на Иван Райков.

„Усмихни се“ (16 октомври 2015 г.) – по идея на Кирякос Аргиропулос, авторски спектакъл на Мария Банова.

„Красавицата и звяра“ (26 септември 2019 г.) – режисура на Елица Петкова.

Сатиричен театър „Алеко Константинов“

„Обичай ме!“ – постановка на Андрей Калудов.

Киното и телевизията: роли отвъд театралната сцена

Макар да започва професионалния си път в кукления театър, Стоян Дойчев постепенно се утвърждава и на екрана. Филмовите и телевизионните му роли показват различни страни на актьорското му присъствие – от комедийни образи до персонажи в исторически драми и криминални истории.

Сред запомнящите се превъплъщения е Асенчо в историческата драма „Възвишение“ на режисьора Виктор Божинов. В сериала „Татковци“, режисиран от Яна Титова, актьорът влиза в ролята на Радослав, познат на зрителите като Радо. Във филма „В сърцето на машината“ на режисьора Мартин Макариев пък играе Краси, наричан „Циганина“.

Тези участия очертават разнообразието в избора му на роли. От комедийния телевизионен образ до по-драматичните филмови персонажи Дойчев сменя жанровете и демонстрира различни нюанси в играта си.

А „Брънч за начинаещи“ добавя още един колоритен щрих към екранната му биография. Във филма той отново залага на комедийното си присъствие и на способността да превърне един персонаж в запомняща се част от историята.

Филмография

Сред филмовите и телевизионните продукции с участието на Стоян Дойчев са:

„Посоки“ (2017).

„Възвишение“ (2017) – Асенчо.

„В кръг“ (2019) – Васил.

„Заедно без теб“ (2019), късометражен филм – Теодор Панайотов.

„Доза щастие“ (2019) – Мечо.

„Татковци“ (2021) – Радослав („Радо“).

„В сърцето на машината“ (2022) – Краси („Циганина“).

„Борсови играчи“ (2022) – Стефан.

„Диада“ (2023) – доктор.

„Съни бийч“ (сезон 3, 2024) – Певеца.

От куклената сцена до киното и телевизията Стоян Дойчев постепенно изгражда актьорски образ, който не се ограничава до един жанр или тип персонажи. А когато се появи в комедия като „Брънч за начинаещи“, става ясно защо някои актьори успяват да предизвикат усмивка още преди да са казали и дума.