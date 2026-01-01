Не травмите ни определят, а това какво избираме да направим с тях. Това е историята на едно пораснало момиче – с трудно детство, белязано от зависимостта на майка й към наркотиците. Израстването на тази млада жена минава през прошката и вътрешна сила и стига до най-желания пристан – любовта.

В новия епизод на NOVA LAB Грижа актрисата Валентина Каролева говори пред Даниела Пехливанова без страх за травмите, които носим в живота си. Това е разговор за вярата, която ни помага да останем над водата, и за уроците, които предаваме на собствените си деца.

Водещата я нарича актрисата с най-заразителната усмивка. Валя Каролева е позната на българската публика с няколко роли. Актрисата изигра собствената си майка в „Доза щастие“ и зарази всички с харизмата си в „Брънч за начинаещи“.

Усмивката като оръжие и щит

„Аз много вярвам, че трябва винаги да се търси светлата страна. Защото тъмната лесно се намира, светлата – по-трудно.“ Нейната усмивка не е маска, а философия. Отказ да се крие зад сериозност или да бяга от бръчки. Избор да бъде жива и истинска.

Бягство от фалша

Извън сцената, нейната роля е една: да бъде себе си. „Когато се хвана, че в някакъв разговор не съм себе си, си казвам: пауза, чакай! Връщам назад и опитвам да го кажа по-искрено.“

Любовта е всичко

Със съпруга й Александър са заедно от 18 години. Когато го среща Валентина е едва 16-годишна. Още в началото той ѝ пише: „Аз съм влюбен в чувството любов.“ След това първо съобщение в Скайп, двамата са неразделни. Вече са родители на две деца, които отглежда заедно с много любов.

Уроци от безграничното детство

Валя разказва за детството си и обяснява, че животът с наркозависима майка я е научил, че границите са свещени. „Заради това, че не съм имала граници, за мен те са изключително важни. Ако не научиш детето си, че „НЕ“ е не, то ще се поддава лесно на манипулацията.“ След всяка граница обаче идва прегръдка и обяснение защо тя се налага.

Разказът й в училищата

7 години след снимките на филма „Доза щастие”, в който Валентина влиза в ролята на собствената си наркозависима майка, тя продължава да изнася беседи в училища в страната. На тийнейджърите иска да предаде своя горчив житейски опит от срещата с наркотиците и да им обясни, че най-важното е да бъдат информирани за последиците от тази зависимост. „Да знаят в какво се впускат.“ Разказва на децата за живота в семейство с наркозависим, но и за любовта, от която не е била лишена въпреки всичко. „Любовта е най-силното лекарство. Да обичаш и да си до тях /зависимите/, помага повече от отричането.“

Играейки майка си

Да изиграеш собствената си майка във филм е терапевтично. „Видях другата страна. Човек няма вина. Зависимостта е болест.“

Миналото обаче я прави бдителна, за да не се вкопчва или пристрастява към определена рутина като яденото на шоколад или пиенето на чаша вино след като децата заспят, допълва Валя.

Супергероиня в ежедневието

Мечтаната ѝ роля? „Супергероиня. Вярвам, че жените сме супергероини във всекидневието си.“ Целият разговор с актрисата Валентина Каролева гледайте в подкаста @novalabofficial в YouTube.