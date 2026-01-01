Направете един лесен тест. Седнете на пода с изпънати напред крака и заключени колене. Без да прегърбвате гърба си, опитайте да се наведете напред и да докоснете пръстите на краката си. Успяхте ли?

Ако не – не сте единствени. Много хора приемат това като знак за липса на добра физическа форма, но истината е доста по-сложна. Според специалисти способността да докоснете пръстите на краката си зависи не само от гъвкавостта, но и от особеностите на телосложението.

Гъвкавостта играе важна роля

Една от най-честите причини човек да не успее да достигне пръстите на краката си е ограничената гъвкавост на задните бедрени мускули (хамстрингите) и мускулите в долната част на гърба.

„Колкото по-малко разстояние можете да достигнете, толкова по-голямо е напрежението в долната част на гърба и задните бедрени мускули“, обяснява сертифицираният спортен терапевт Патриша Кордейро пред Harvard Health Publishing.

Добрата новина е, че ако причината е именно в стегнатите мускули, това може да се подобри. Редовното разтягане, йога и упражненията за мобилност постепенно увеличават гъвкавостта. Важно е обаче упражненията да се изпълняват внимателно и без болка, тъй като прекомерното разтягане може да доведе до травми.

Не всичко зависи от тренировките

Неспособността да докоснете пръстите на краката си не означава непременно, че сте в лоша физическа форма. Дори отлично тренирани хора и маратонци понякога не успяват да го направят.

Причината може да бъде чисто анатомична.

„Друг важен фактор е съотношението между дължината на ръцете, торса и краката“, обяснява физиологът Джефри Дженкинс от Медицинския факултет на Университета на Вирджиния пред Popular Science.

По думите му човек може да бъде изключително гъвкав, но ако ръцете му са сравнително по-къси спрямо краката, той просто няма физическата възможност да достигне пръстите на краката си.

Не превръщайте теста в мерило за здравето си

За много хора тестът за докосване на пръстите на краката е останал неприятен спомен от часовете по физическо възпитание. Истината обаче е, че той не е универсален показател за физическа подготовка или добро здраве.

Способността да се навеждате напред може да даде известна представа за гъвкавостта на определени мускулни групи, но не отразява цялостното състояние на организма.

Физиотерапевтът Аманда Сачдева от Hospital for Special Surgery посочва, че в ежедневието рядко извършваме точно това движение.

„Самото навеждане напред и докосването на пръстите на краката не е движение, което правим често през деня. Затова не е задължително организмът ни да има нужда именно от тази способност“, обяснява тя.

Какво е по-важно?

Много по-важно от това дали можете да докоснете пръстите на краката си е да поддържате добра обща подвижност и гъвкавост. Редовната физическа активност, упражненията за разтягане и силовите тренировки помагат на ставите и мускулите да функционират по-добре, подобряват движенията в ежедневието и намаляват риска от травми.

Затова, ако не успявате да достигнете пръстите на краката си, няма повод за тревога. Възможно е просто така да е устроено тялото ви – а това не означава, че не сте здрави или физически активни.