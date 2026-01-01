Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев коментира, че ръстът на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждането на еврото у нас. Това каза Донев по време на дискусия с управляващия директор на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) Пиер Граменя в рамките на конференцията на високо равнище "Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност".

Форумът, организиран от Министерството на финансите и ЕМС в София, беше открит от премиера Румен Радев.

Повишението на инфлацията в България съвпадна с членството ни в еврозоната, но в никакъв случай не може да бъде винено еврото за инфлацията в страната, каза Гълъб Донев. Той посочи, че през този период започна войната в Персийския залив, цените на горивата, на електроенергията поскъпнаха драстично, добавяйки, че това се отрази върху цените на енергоизточниците и на вътрешния пазар. Като имаме предвид, че България е малка държава с отворена икономика, която разчита на внос на ресурси отвън и е свързана с икономиките на големите държави в ЕС, всички тези шокове и вариации в ръста на цените и на енергоносителите, на горивата и на електроенергията оказват влияние върху всички стоки и услуги, произвеждани в България и внесени на българския пазар, каза Донев.

По думите му въпреки, може би, някои желания част от ръста на инфлацията да бъде преписан на въвеждането на еврото у нас, това не може да бъде потвърдено, няма обективната основа, върху която да бъде обосновано такова твърдение.

Цените в България започнаха да нарастват още през лятото на предходната година, но те запазваха един сравнително постоянен ръст в процентите, които тогава статистиката отразяваше на потребителските цени у нас, отбеляза Донев, като посочи, че това отново беше свързано с ръста на цените на електроенергията и на горивата, свързано е с войната в Украйна.

Отбелязвайки, че България се нарежда на трето място в еврозоната по ръст на инфлацията след Литва и Кипър, у нас на годишна база тя е 5,1 процента, Донев каза, че в тази връзка се предприемат мерки към овладяването на ръста на цените. Това не може да бъде направено административно, ние сме пазарна икономика и държим на това да не се намесваме на пазара по административен път, а да гарантираме с допълнителни мерки, които предприемаме по отношение на подпомагане на транспорта, на земеделските производители, на уязвими групи от обществото, да ги подпомогнем с допълнителен ресурс заради ръста на цените на горивата, на електроенергията и на торовете, каза Донев. Правителството предприема редица мерки, които да задържат ръста на цените, подкрепяйки част от тези производители, които са по веригата на доставката и производството на определени суровини, материали и определена продукция и храните на щанда в магазините, добави той.

Като посочи, че процентното нарастване на цените на горивата в България остава най-ниско в целия ЕС, Донев каза, че правителството ще продължи да прилага и да използва мерки, за да се гарантира постоянност на доставките, че те ще бъдат на разумни цени и няма да позволи през политиката, която има за нивата на акциза и на ДДС за горивата и за електроенергията, за природния газ и пропан бутана, цените на други стоки и услуги да бъдат повишени с нарастването на цените на тези енергоносители.

Вицепремиерът Донев каза още, че няма как да се прогнозира и да се предотврати ръстът на цените и инфлацията във връзка с геополитическата ситуация в света. По думите му обаче в никакъв случай този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото у нас.