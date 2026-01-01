ДБ внася в Народното събрание искане за създаване на временна комисия, която да разследва фактите и обстоятелствата във връзка с „взривени военни заводи у нас и опитите за отравяния на български оръжейни бизнесмени“, обяви депутатът Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента.

По думите му са събрани подписите на ПП, ДБ и ГЕРБ. „Очакваме най-скоро тя да бъде гласувана, след което да започне активна работа“, добави Мирчев.

„В последните 10-15 години България е обект на различен тип атаки от чужди разузнавания, от чужди държави. Имаше взривове във военни заводи, имаше опити за отравяния на български оръжейни бизнесмени. Тези случаи бяха потулвани от прокуратурата“, мотивира депутатът законодателната инициатива.